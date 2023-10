Kodutute arv on Tallinnas aastaga kasvanud

Võrreldes möödunud sügisega on Tallinnas kasvanud kodutute arv ning kodutute varjupaigad ehk öömajad on praktiliselt rahvast täis. Kodutute hulgas on ka järjest rohkem naisi.

Õhtul, kui kell saab 19, tehakse varjupaiga uksed lahti ning sealsed asukad saavad tuppa oma igaõhtusi toimetusi tegema. Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Raimo Saadi sõnul on oma koduta inimestre arv, kes linnalt abi vajavad, võrreldes eelmise aastaga natuke kasvanud.

"See kindlasti on üleüldise abivajaduse arvu kasv, aga kindlasti on oma mõju sellel, et avasime vana öömaja asemel ühes uues kohas öömaja, mis on klientide poolt väga hästi vastu võetud. See on ka avaldanud mõju, miks meil on natuke rohkem kodutuid teenusel kui võrrelda eelmise aasta sügisega näiteks," rääkis Saadi.

Öömajas saab süüa teha, pesta ja magada. Kui on vaja, siis saavad sealsed asukad ka soojad riided selga.

Tallinna sotsiaaltöö keskuse juhataja Kersti Põldemaa ütles, et Tallinna öömajade kohad on praegu praktiliselt täis ning uusi tulijaid on keeruline mahutada.

"Olukorra tingib ka see, et öömajja on jäänud kahjuks pikalt elama üks teatud seltskond. Me üritame seda siiski muuta /.../, et toimuks niisugune loomulik liikumine. Tõepoolest, öömaja vajavad inimesed lühiajaliselt ja sealt siis edasi liikuda õigetele teenustele," rääkis Põldemaa.

Tema sõnul tuleb öömajadesse võrreldes viimaste aastatega rohkem naisi

"Naised kuidagi said oma eluga paremini hakkama. Nüüd meil on ju öömajades kokku kümme kohta naistele ja need on praktiliselt kogu aeg täis," ütles ta.

Neid koduta inimesi, kes linnalt sotsiaalteenust saavad, on kokku üle 600, öömaja- ja varjupaigakohti on kokku veidi vähem kui 100. Lisaks neile, kes saavad linnalt sotsiaalteenust, on ka tänavakodutud, kes proovivad omal käel hakkama saada.

"Me ise hindame neid kusagile sajakonna ringis, aga seda numbrit on väga raske öelda, sest see käib kogemise pealt, kui palju neid umbkaudu võiks olla," ütles Saadi.

Täpset tänavakodutute arvu teada pole. Igal aastal on neid loendamas käidud. Kersti Põldemaa hinnangul võib ka tänavakodutuid olla rohkem kui näiteks eelmisel aastal. Kui päris talveilmad kätte jõuavad ja ka tänavakodutud linnalt sooja ulualust otsima hakkavad, siis tuleb Põldemaa sõnul hakata neile lisaruume otsima.