Vene õimud ajasid Dagestanis laiali antisemiitliku rahvajõugu

Rahvas tungis lennujaama keelatud aladele pärast teateid Iisraeli lennuki saabumisest.

Venemaa uudisteagentuurid teatasid, et paljud märatsejad karjusid antisemiitlikke loosungeid. Mõned märatsejad lehvitasid ka Palestiina lippe.

Sotsiaalmeedias levib lennujaama hõivamisest videosid, kus on näha et sinna tunginud mehed olulist vastupanu ei kohanud ning said vabalt ringi liikuda ka lennuväljal, kus nad üritasid läbi otsida ootel lennukeid.

"Pärast tundmatute inimeste tungimist Mahhatškala lennujaama on otsustatud see saabuvate ja väljuvate lendude jaoks ajutiselt sulgeda," teatas riiklik lennundusamet.

Mobs break into the Makhachkala airport, in Russia's north Caucasus, looking to lynch Jews after rumors spread about the arrival of Jewish refugees from Israel. pic.twitter.com/stMvyqNUqv — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) October 29, 2023

Venemaa korrakaitsekaitseorganid ajasid lennujaama hoonesse tunginud rahvahulga sealt välja, teatas pühapäeva õhtul lennundusamet.

Dagestani tervishoiuministeeriumi teatel sai vigastada üle 20 inimese. Vigastatute hulgas oli politseinikke ja tsiviilisikuid.

Vene lennundusamet teatas hilisemas avalduses, et Mahhatškala lennujaam jääb ilmselt suletuks kuni 6. novembrini.

No Jews were found but the mayhem in the Makhachkala airport in Russia's north Caucasus goes on. pic.twitter.com/UPJg0WekBe — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) October 29, 2023

Iisraeli peaministri büroo ja välisministeerium tegid ühisavalduse, milles teatati, et Iisraeli valitsus jälgib arenguid Dagestani lennujaamas, vahendas CNN.

"Iisrael ootab, et Venemaa võimud kaitseksid kõiki Iisraeli kodanikke ja juute ning tegutseksid otsustavalt märatsejate vastu ning juutide ja iisraellaste vastu suunatud vägivalla õhutamise vastu," seisis peaminister Benjamin Netanyahu ametkonna avalduses.

USA mõistis hukka antisemiitliku rahvajõugu Dagestanis

Ühendriigid mõistsid esmaspäeval hukka antisemiitliku rahvajõugu Dagestanis, mis tungis Mahhatškala lennujaama pärast kuuldusi, et sinna maandus Iisraeli lend, teatas Valge Maja.

"USA mõistab jõuliselt hukka antisemiitlikud tegevused Venemaal," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja Adrienne Watson sotsiaalmeedias.

"USA toetab ühemõtteliselt kogu juudi kogukonda, kuna oleme tunnistajaks antisemitismi ülemaailmsele kasvule," toonitas Watson.

Zelenski sõnul oli Mahhatškalas tegemist Venemaa vihkamise kultuuriga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kommenteeris pühapäeval Mahhatškala lennujaamas aset leidnud rahvarahutusi ja märkis, et tegemist pole üksikjuhtumiga, vaid Venemaal laialt levinud vihakultuuriga teiste rahvaste vastu.

Meanwhile, in Muslim areas of Russia's north Caucasus, mobs raid hotels looking for Jews after rumors spread that some Israelis had moved there to flee the war. This video is from Dagestan, but similar incidents happened in Kabardino-Balkaria and Karachay-Cherkessia. pic.twitter.com/N0aZI9x5Cq — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) October 29, 2023

"Kohutavad videod Venemaalt Mahhatškalast, kus vihane rahvahulk tungis lennujaama, et leida Tel Avivist väljunud lennul olnud Iisraeli kodanikke. See pole Mahhatškalas üksikjuhtum, vaid pigem osa Venemaal laialt levinud vihkamise kultuurist teiste rahvaste vastu, mida levitavad riigitelevisioon, niinimetatud meediaeksperdid ja võimud," rääkis Zelenski.

Zelenski meenutas, et viimase aasta jooksul on Venemaa välisminister Sergei Lavrov teinud mitmeid antisemiitlikke avaldusi ja antisemiitlikke solvanguid kasutab ka Venemaa president Vladimir Putin.

Zelenski tõi välja, et Venemaa ametlikus riigitelevisioonis esinevate propagandistide jaoks on vihakõne igapäevane.

"Vene antisemitism ja vihkamine teiste rahvaste vastu on süsteemne ja sügavalt juurdunud. Vihkamine on see, mis motiveerib agressiooni ja terrorit. Peame koos töötama selle vihkamise vastu," rõhutas president.