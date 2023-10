Venemaa sulges vägivallatsemise tõttu Dagestanis lennujaama

Rahvas tungis lennujaama keelatud aladele pärast teateid Iisraeli lennuki saabumisest.

"Pärast tundmatute inimeste tungimist Mahhatškala lennujaama on otsustatud see saabuvate ja väljuvate lendude jaoks ajutiselt sulgeda," teatas riiklik lennundusamet.

Ameti teadaande kohaselt on korrakaitsejõud saadetud lennujaama korda taastama.

"Dagestani Vabariigi valitsus teatab, et olukord on kontrolli all. Korrakaitsjad töötavad sündmuskohal," kinnitas moslemienamusega Venemaa haldusüksuse valitsus sotsiaalmeedias pärast lennujaama sulgemist.

Vene lennundusamet teatas, et Venemaa korrakaitsekaitseorganid ajasid lennujaama hoonesse tunginud rahvahulga sealt välja, teatas pühapäeva õhtul lennundusamet.

"Kella 22.20 seisuga on lennuväli tänu õiguskaitseorganite tööle vabastatud sinna tunginud volitamata kodanikest," edastati avaladuses.

Iisrael kutsus Venemaad üles kaitsma Iisraeli kodanikke pärast seda, kui rahvahulk tungis Dagestanis lennujaama pärast jutte, et Tel Avivist saabub lend.

"Iisrael ootab, et Venemaa võimud kaitseksid kõiki Iisraeli kodanikke ja juute ning tegutseksid otsustavalt märatsejate vastu ning juutide ja iisraellaste vastu suunatud vägivalla õhutamise vastu," seisis peaminister Benjamin Netanyahu ametkonna avalduses.