Oluline 30. oktoobril kell 12.37:

- Okupeeritud Sevastopolis oli kuulda plahvatusi;

- Ukraina õhujõudude teatel tulistati alla kaks raketti ja 12 drooni;

- ISW: Vene marurahvuslased kurtsid, et võimud ei tegutsenud Dagestanis antisemiitliku jõugu laiali ajamisel piisavalt jõuliselt.

Ukraina teatas Krimmi õhutõrjesüsteemi tabamisest

Ukraina relvajõud tabasid ööl vastu esmaspäeva Vene õhutõrjesüsteemi osa annekteeritud Krimmis, teatas armee.

"Ukraina relvajõud tabasid okupeeritud Krimmi läänerannikul edukalt õhutõrjesüsteemi strateegilist objekti," teatas armee strateegilise kommunikatsiooni osakond sotsiaalmeedias.

Sevastopolis oli kuulda öösel plahvatusi ning Venemaa okupatsioonivõimude poolt ametisse määratud Sevastopoli kuberner Mihhail Razvozžajev teatas, et Musta mere laevastik tõrjub Ukraina droonirünnakut.

Ukraina jätkab okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate Vene vägede ründamist.

Hiljem teatas Vene kaitseministeerium, et Krimmi lähedal märgati ja tabati kolm Ukraina veealust drooni.

29. oktoobril väitis Venemaa, et hävitas Musta mere ja okupeeritud Krimmi loodeosa kohal ühtekokku 36 Ukraina drooni.

Vene kaitseministeeriumi väitel hoiti sellega ära Ukraina katse korraldada droonidega terrorirünnak Venemaa Föderatsiooni territooriumil asuvatele objektidele.

Portaali TSN.ua teatel kostis ööl vastu pühapäeva Krimmist plahvatusi.

Ukraina õhujõudude teatel tulistati alla kaks raketti ja 12 drooni

Ukraina õhutõrjejõud tulistasid ööl vastu esmaspäeva alla kõik vaenlase õhusihtmärgid: kaks juhitavat lennukiraketti ja kõik 12 Ukrainat rünnanud drooni, teatasid Ukraina õhujõud.

"Ööl vastu 30. oktoobrit 2023 ründasid sissetungijad tosina Shahed tüüpi drooniga ja kahe juhitava raketiga X-59. Raketid X-59 tulistati välja vaenlase lennukitelt Zaporižžja oblasti õhuruumis, Shahedid tulid kagu suunast – Venemaalt Primorsko-Ahtarskist," märkisid Ukraina õhujõud Telegramis.

Rõhutatakse, et õhutõrje hävitas kõik 14 vaenlase õhusihtmärki, sealhulgas Mõkolaivi, Hersoni, Kirovohradi, Tšerkassõ, Žõtomõri, Hmelnõtski ja Dnipropetrovski oblastis.

ISW: Vene marurahvuslased kurtsid, et võimud ei tegutsenud Dagestanis antisemiitliku jõugu laiali ajamisel piisavalt jõuliselt

Venemaa marurahvuslased muretsevad, et antisemiitlikud meeleavaldused levivad Dagestanist ja Põhja-Kaukaasiast mujale Venemaale. Mõned marurahvuslased muretsevad, et selle käigus võib riigis puhkeda Venemaa-vastane tegevus. Marurahvuslased kardavad, et olukord võib hakata meenutama 1990. aastaid, kui Tadžikistanis ja Tšetšeenias tapeti etnilisi venelasi. Marurahvuslased kurtsid veel, et võimud ei reageerinud Dagestanis piisavalt jõuliselt, vahendas Sõjauuringute Instituut oma viimases ülevaates.

Vene sõjablogijad väitsid veel, Venemaa õhudessantvägede ülemjuhataja kindralpolkovnik Mihhail Teplinski sai Hersoni suunal tegutseva Vene vägede rühmituse Dnepr juhiks. ISW ei saa sõjablogijate väiteid kinnitada ega ümber lükata.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 860 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 299 940 (võrdlus eelmise päevaga +860);

- tankid 5190 (+15);

- jalaväe lahingumasinad 9775 (+17);

- suurtükisüsteemid 7202 (+14);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 834 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 559 (+1);

- lennukid 321 (+1);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5419 (+20);

- tiibraketid 1544 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 9555 (+23);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1014 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.