Iisrael ründas Süürias sõjalisi objekte

Iisraeli sõjavägi teatas esmaspäeval, et ründas Süürias sõjalist infrastruktuuri. Iisraeli väeüksused jätkasid pühapäeva õhtupoolikul Gaza sektori põhjaosa pommitamist õhust ja suurtükkidega.

Olulised sündmused 30. oktoobril:

- Iisrael ründas Süürias sõjalist infrastruktuuri;

- ÜRO: Gazasse sisenes pühapäeval 30 abiveokit;

- Talunik kirjeldas CNN-ile Hamasi poolt toime pandud veretööd.

Iisrael ründas Süürias sõjalist infrastruktuuri

Iisraeli sõjavägi teatas esmaspäeval, et ründas Süürias sõjalist infrastruktuuri, kuna kardetakse, et sõda Hamasi vastu võib õhutada laiemat piirkondlikku konflikti.

"Veidi aega tagasi ründas meie hävitaja sihtmärke, kust eile õhtul lasti Süüriast rakette Iisraeli territooriumi suunas," teatasid sõjaväelased.

Sõjavägi rohkem üksikasju ei avaldanud, kuid Iisraeli rahvusringhäälingu Kan Newsi andmetel toimusid õhulöögid Daraa lähedal.

ÜRO: Gazasse sisenes pühapäeval 30 abiveokit

Gazasse sisenes pühapäeval enam kui 30 abiveokit, mis on suurim humanitaarkonvoi sõjast haaratud Palestiina territooriumile pärast seda, kui tarned enam kui nädal tagasi hakkasid, teatas esmaspäeva hommikul ÜRO.

Iisraeli väeüksused jätkasid pühapäeva õhtupoolikul Gaza sektori põhjaosa pommitamist õhust ja suurtükkidega.

USA president Joe Biden lubas pühapäeval Egiptuse presidendi Abdel Fattah al-Sisiga peetud telefonivestluses Gazale abi oluliselt suurendada, teatas Valge Maja.

"Kaks liidrit võtsid kohustuse kiirendada ja suurendada Gazasse suunatavat abi alates tänasest ja seejärel pidevalt," seisis teadaandes.

Talunik kirjeldas CNN-ile Hamasi poolt toime pandud veretööd

Hiljuti alustas terroriorganisatsioon Hamas rünnakut Iisraeli vastu ja Iisrael tahab Hamasi maa pealt pühkida. Taist pärit talunik Withawat Kunwong koges samuti Hamasi terroristide vägivalda. Ta töötas Lõuna-Iisraelis asuvas linnufarmis. Hamasi terroristid ründasid farmi, kuid Withawat Kunwong suutis jääda ellu ja kirjeldas CNN-ile oma üleelamisi.

Ta kael on kaetud armidega. Withawat Kunwong ütles, et need armid tuletavad talle meelde hirmu ja õudusi, mida ta koges 7. oktoobril, vahendas CNN.

Withawat Kunwong meenutas, et teda ründas tsiviilriietesse riietatud palestiinlane, kes üritas kööginoaga ta kõri läbi lõigata. Withawat Kunwong võitles vastu, järgnes metsik kaklus. Lõpuks jätsid Hamasi terroristid ta põrandale maha vedelema. Withawat Kunwongi sõnul jäi ta ellu, kuna nuga oli nüri.

"Ta ei suutnud tööd lõpetada, kuid see haav teeb ikka veel haiget," ütles Withawat Kunwong.