Iisraeli kaitseväe pressiesindaja: Iisrael tõstab aktiivsust Gazas

Iisraeli kaitseväe pressiesindaja Daniel Hagari sõnul tõstab Iisraeli armee oma aktiivsust Gazas. Iisraeli tanki on nähtud Gaza linnast lõunas. Maailmapanga sõnul võib sõda Iisraeli ja Hamasi vahel viia nafta järsu kallinemiseni. Iisraeli sõjavägi teatas esmaspäeval, et ründas Süürias sõjalist infrastruktuuri.

Olulised sündmused 30. oktoobril:

- Iisraeli operatsioon Gazas laieneb;

- Jeruusalemmas kostsid õhuhäire järel plahvatused;

- Maailmapank: Iisraeli-Hamasi sõda võib viia nafta järsu kallinemiseni;

- Iraan: USA vägesid rünnatakse "Ameerika vale poliitika" tõttu;

- Liibanoni peaminister: töötan selle nimel, et vältida sõda Iisraeliga;

- Iisrael ründas Süürias sõjalist infrastruktuuri;

- ÜRO: Gazasse sisenes pühapäeval 30 abiveokit;

- Palestiinlane pussitas Jeruusalemmas politseinikku;

- Talunik kirjeldas CNN-ile Hamasi poolt toime pandud veretööd.

Iisraeli operatsioon Gazas laieneb

Iisraeli kaitseväe pressiesindaja Daniel Hagari ütles esmaspäeval ajakirjanikele, et Iisraeli armee tõstab oma aktiivsust Gazas. Hagari keeldus täpsustamast Iisraeli sõdurite täpset kohalolekut.

Samuti ilmus esmaspäeval sotsiaalmeedias AFP ajakirjanike poolt kinnitatud videosalvestised, mille järgi märgati Iisraeli tanki Salah al-Deen teel, mis ühendab Gasa põhja- ja lõunaosa. Teest põhja poole jääb Gaza linn, mis paistab olevat Iisraeli jõudude peamine eesmärk. Salah al-Deen on üks kahest tees, mis ühendavad Gaza põhjaosa enklaavi lõunapoolsete aladega. Gaza sektor on jagatud põhja- ja lõunaosaks Wadi Gaza poolt.

Hiljem tuli teateid, et teed blokeerinud tank sõitis ära ning tee on uuesti läbitav.

Varem teatas CNN, et Iisraeli jõud on sisenenud vähemalt kahe miili ehk rohkem kui kolme kilomeetri ulatuses Gazasse.

Jeruusalemmas kostsid õhuhäire järel plahvatused

Jeruusalemmas kostsid esmaspäeval õhuhäiresireenid, mille järel oli linnas kuulda mitut plahvatust, teatasid AFP korrespondendid.

Sireenid kostsid umbes kell 14.29 ning neile järgnes vähemalt viis plahvatust.

7. oktoobril Hamasi rünnakuga alanud sõda käib 24. päeva.

Maailmapank: sõda Iisraeli ja Hamasi vahel võib viia nafta järsu kallinemiseni

Iisraeli ja Hamasi vaheline sõda võib viia nafta ja põllumajanduskaupade järsu kallinemiseni, kui konflikt laieneb üle Lähis-Ida, hoiatas esmaspäeval Maailmapank.

Nafta on kallinenud juba kuus protsenti alates 7. oktoobrist, kui Hamasi rünnakus Iisraelile hukkus 1400 inimest ja võeti 239 pantvangi.

Hamasi väitel sai Iisraeli vasturünnakutes surma Gazas üle 8000 inimese.

Konflikt langeb ajale, mil turgudele avaldab survet ka Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu, mis põhjustas toormeturgudel suurima šoki alates 1970. aastatest, hoiatas Maailmapanga peaökonomist Indermit Gill.

"Sellel oli maailmamajandusele praeguseni kestev häiriv mõju," ütles ta avalduses.

"Kui [Iisraeli-Hamasi] konflikt eskaleerub, oleks maailmamajandus esimest korda aastakümnete jooksul silmitsi kahekordse šokiga energiaturul," ütles ta.

Optimistliku stsenaariumi kohaselt kallineks nafta 3-13 protsenti tasemele 93-102 dollarit barreli kohta, ennustas Maailmapank.

Keskmine stsenaarium näeb ette nafta kallinemist kuni 121 dollarini ja halvim stsenaarium selle tipnemist vahemikus 140-157 dollarit, mis võib ületada 2008. aasta hinnarekordi.

Iraan: USA vägesid rünnatakse "Ameerika vale poliitika" tõttu

USA vägesid rünnatakse Iraagis ja mujal regioonis "Ameerika vale poliitika", sealhulgas toetuse tõttu Iisraelile sõjas Hamasiga, väitis esmaspäeval Teheran.

USA väed on sattunud Iraagis ja Süürias korduvalt rünnaku alla alates 7. oktoobrist, kui islamiliikumise Hamas võitlejad tapsid Iisraelis 1400 ja võtsid pantvangi 239 inimest. Iisraeli vasturünnakutes Gaza sektorile on Hamasi terviseministeeriumi andmetel tapetud 8306 inimest.

"Ameerika baaside ründamine regioonis, eeskätt Iraagis, on Ameerika vale poliitika tagajärg ja me loodame, et seda parandatakse," ütles Iraani välisministeeriumi kõneisik Nasser Kanani.

Kanani sõnul ründavad USA vägesid rühmitused, kes on "vastu USA kohalolekule regioonis ning tõsiselt vastu sionistliku režiimi kuritegude toetamisele Ameerika poolt".

"Mida külvad, seda lõikad," lisas Kanani, kutsudes Ühendriike "lõpetama Iisraeli toetamist".

Hamasi sõjaliselt ja rahaliselt toetav Iraan tervitas 7. oktoobri rünnakut, kuid on oma seotust eitanud.

Iisraeli sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/AFP/JALAA MAREY

Liibanoni peaminister: töötan selle nimel, et vältida sõda Iisraeliga

Liibanoni peaministri kohusetäitja Najib Mikati ütles esmaspäeval, et töötab selle nimel, et Liibanon ei astuks Iisraeli-Hamasi sõtta, kuigi islamiäärmusliku Hizbollah' ja Iisraeli vahel käib piiril tulevahetus.

"Täidan oma kohust, et vältida Liibanoni astumist lõuna pool möllavasse sõtta," ütles Mikali usutluses AFP-le.

Palestiinlane pussitas Jeruusalemmas politseinikku

Noaga relvastatud palestiinlane pussitas esmaspäeval annekteeritud Ida-Jeruusalemmas politseinikku, teatas Iisraeli politsei.

"Noaga relvastatud terrorist pussitas Jeruusalemma Mandelbaumi bensiinijaamas piiripolitseinikku, haaras temalt relva, üritas sellest tulistada ja põgenes seejärel sündmuskohalt. Politseinik sai rünnakus raskelt haavata," teatas politsei. "Sündmuskohal viibinud piiripolitseinikud avasid tule ja neutraliseerisid terroristi."

Politsei ei avaldanud ründaja isikut ega täpsustanud, kas ta jäi ellu.

Shaare Zedeki haigla teatel on pussitatu seisund "raske, kuid stabiilne".

Iisrael ründas Süürias sõjalist infrastruktuuri

Iisraeli sõjavägi teatas esmaspäeval, et ründas Süürias sõjalist infrastruktuuri, kuna kardetakse, et sõda Hamasi vastu võib õhutada laiemat piirkondlikku konflikti.

"Veidi aega tagasi ründas meie hävitaja sihtmärke, kust eile õhtul lasti Süüriast rakette Iisraeli territooriumi suunas," teatasid sõjaväelased.

Sõjavägi rohkem üksikasju ei avaldanud, kuid Iisraeli rahvusringhäälingu Kan Newsi andmetel toimusid õhulöögid Daraa lähedal.

Iisrael: Gaza rünnakutes hukkus kümneid äärmuslasi

Iisraeli armee öistes rünnakutes Gaza sektoris sai surma kümneid äärmuslasi, teatasid Iisraeli relvajõud esmaspäeval.

Iisraeli sõdurid "tapsid kümneid äärmuslasi, kes barrikeerisid end hoonetes ja tunnelites ning üritasid Iisraeli vägesid rünnata", teatas armee. "Iisraeli hävitaja andis Gaza sektoris löögi hoonele, kus viibis üle 20 Hamasi terroristi," lisas armee.

Jenini kokkupõrgetes hukkus neli inimest

Jordani jõe okupeeritud läänekaldal hukkus esmaspäeva hommikul Iisraeli sõdurite ja palestiinlaste kokkupõrgetes neli palestiinlast, teatas Palestiina terviseministeerium.

Ministeeriumi andmetel sai kokkupõrgetes haavata viis palestiinlast, kellest kahe seisund on kriitiline.

Iisraeli ajakirjandus teatas Iisraeli vägede ja palestiinlaste ägedast tulevahetusest ja droonirünnakutest Jeninis.

Pärast Iisraeli-Hamasi sõja puhkemist 7. oktoobril on vägivald ägenenud ka Läänekaldal, kus Iisraeli väed ja asunikud on ÜRO humanitaarabibüroo OCHA väitel tapnud pühapäevase seisuga 115 palestiinlast, nende seas 33 alaealist.

ÜRO: Gazasse sisenes pühapäeval 30 abiveokit

Gazasse sisenes pühapäeval enam kui 30 abiveokit, mis on suurim humanitaarkonvoi sõjast haaratud Palestiina territooriumile pärast seda, kui tarned enam kui nädal tagasi hakkasid, teatas esmaspäeva hommikul ÜRO.

Iisraeli väeüksused jätkasid pühapäeva õhtupoolikul Gaza sektori põhjaosa pommitamist õhust ja suurtükkidega.

USA president Joe Biden lubas pühapäeval Egiptuse presidendi Abdel Fattah al-Sisiga peetud telefonivestluses Gazale abi oluliselt suurendada, teatas Valge Maja.

"Kaks liidrit võtsid kohustuse kiirendada ja suurendada Gazasse suunatavat abi alates tänasest ja seejärel pidevalt," seisis teadaandes.

Talunik kirjeldas CNN-ile Hamasi poolt toime pandud veretööd

Hiljuti alustas terroriorganisatsioon Hamas rünnakut Iisraeli vastu ja Iisrael tahab Hamasi maa pealt pühkida. Taist pärit talunik Withawat Kunwong koges samuti Hamasi terroristide vägivalda. Ta töötas Lõuna-Iisraelis asuvas linnufarmis. Hamasi terroristid ründasid farmi, kuid Withawat Kunwong suutis jääda ellu ja kirjeldas CNN-ile oma üleelamisi.

Ta kael on kaetud armidega. Withawat Kunwong ütles, et need armid tuletavad talle meelde hirmu ja õudusi, mida ta koges 7. oktoobril, vahendas CNN.

Withawat Kunwong meenutas, et teda ründas tsiviilriietesse riietatud palestiinlane, kes üritas kööginoaga ta kõri läbi lõigata. Withawat Kunwong võitles vastu, järgnes metsik kaklus. Lõpuks jätsid Hamasi terroristid ta põrandale maha vedelema. Withawat Kunwongi sõnul jäi ta ellu, kuna nuga oli nüri.

"Ta ei suutnud tööd lõpetada, kuid see haav teeb ikka veel haiget," ütles Withawat Kunwong.