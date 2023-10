Hamas hoiab välismaalasi pantvangis ja esitab uusi nõudmisi

USA ametnikud ütlesid, et Iisrael ja Egiptus olid valmis tagama, et välismaalased saaksid Gazast lahkuda. Hamas aga keeldus koostööd tegemast, vahendas The Telegraph.

"Egiptlased on valmis laskma ameeriklasi ja teisi välisriikide kodanikke Gazast välja. Iisraellastel pole sellega mingit probleemi. Kuid Hamas takistab nende lahkumist ja esitab mitmeid nõudmisi," rääkis USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan.

Suurbritannia valitsuse allikad ütlesid, et jagavad USA võimude muret, et Hamas võib takistada välisriikide kodanikel Gazast lahkumist.

Suurbritannia peaminister Rishi Sunak ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron leppisid kokku, et teevad koostööd, et tuua Briti ja Prantsuse kodanikud Gazast välja. Jake Sullivan ütles, et Iisraelil on kohustus teha vahet Hamasil ja Gaza tsiviilelanikel.

Olukord Gazas läheb üha meeleheitlikumaks. Tuhanded Gaza elanikud tungisid ÜRO ladudesse. Inimesed viisid ladudest minema toiduaineid ja hügieenitarbeid. Iisrael teatas, et kaose puhkemises on süüdi Hamasi liider Gaza sektoris Yahya Sinwar.

"Ta põhjustas kohutava katastroofi. Ta on kaotanud kontrolli ja vastutab Gaza kokkuvarisemise eest," ütles Iisraeli sõjaväe pressiesindaja Daniel Hagari.

Sullivan ütles samuti, et Hamas kasutab tsiviilisikuid inimkilbina.

"Hamas teeb Iisraeli elu äärmiselt keeruliseks, võttes tsiviilelanikke inimkilbiks," rääkis Sullivan.