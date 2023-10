Otse kell 11: IAEA hindas Eesti valmisolekut tuumaenergia kasutuselevõtuks

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri esindajad (IAEA) on lõpetanud Eestis INIR (Integrated Infrastructure Review) ekspertmissiooni, et hinnata Eesti valmisolekut tuumaenergia kasutuselevõtuks. Esmaspäeval annavad eksperdid oma järeldustest ülevaate. Kell 11 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Pressikonverents kliimaministeeriumis on inglise keeles ja puudub tõlge eesti keelde. IAEA ekspertmissiooni juht on aatomienergiaagentuuri tuumainfrastruktuuri osakonna vanemtuumainsener Eric Mathet. Lisaks temale on meeskonnas veel üheksa pikaajalise kogemusega eksperti.

Möödunud esmaspäeval saabunud eksperdid hindasid Eesti ettevalmistusi tuumaenergia kasutuselevõtu küsimuses põhimõttelise otsuse langetamiseks. Ekspertide järeldused esitatakse valitsusele koos tuumaenergia töörühma lõpparuandega.

IAEA eksperdid annavad hinnangu, kas Eesti on piisava põhjalikkusega läbi mõelnud kõik tuumaenergia kasutuselevõtuga kaasnevad aspektid ning kaardistanud arenguvajadused ja -võimalused. Selleks tutvusid IAEA eksperdid nädala jooksul tuumaenergia töörühma analüüsidega ning viisid läbi intervjuusid.

Tuumaenergia töörühma lõpparuanne valmib selle aasta lõpuks. Seejärel saab riigikogu langetada otsuse, kas tuumaenergial on Eestis tulevikku. Tuumaenergia töörühm järgis analüüsimisel IAEA juhendit "Teekaart riikliku tuumaenergia taristu arendamiseks", mis nõuab vastuste leidmist 19 valdkonda puudutavatele küsimustele. Uuritud on muu hulgas tuuma- ja kiirgusohutust, keskkonnakaitset, potentsiaalseid asukohti, õiguslikku raamistikku, hädaolukordadeks valmisolekut ja radioaktiivsete jäätmete käitlust. Kõikide teemade puhul on kaardistatud praegune olukord ning ka arenguvajadused ja -võimalused.