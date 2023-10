EL-i ja Austraalia vabakaubanduslepingu läbirääkimised jooksid ummikusse

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopa Liit (EL) ja Austraalia ei sõlmi lähiajal vabakaubanduslepingut, kuna Canberra kurtis, et Brüssel pole valmis avama oma kaitstud turgu veiseliha- ja lambaliha impordile.

Austraalia ja EL-i vabakaubanduslepingu kõnelused on kestnud viis aastat. Läbirääkimised jõudsid taas ummikusse. Järgmise aasta juunis toimuvad Euroopa Parlamendi valimised ning Austraalia ametnikud ütlesid, et seetõttu lepingut enne 2025. aastat suure tõenäosusega ei sõlmita, vahendas Financial Times.

Austraalia kaubandusminister Don Farrell kohtus Osakas Euroopa Komisjoni kaubandusvoliniku ja asepresidendi Valdis Dombrovskisega. Farrell ütles pärast kohtumist, et osapooled pole viimasel ajal läbirääkimistel edusamme teinud. Farrell lisas, et jääb lootma, et kunagi sõlmitakse leping, millest saavad kasu nii Austraalia ja Euroopa Liit.

Austraalia kurdab, et EL pole valmis avama oma turgu veise- ja lambaliha impordile. Austraalia põllumajandusminister Murray Watt ütles, et valitsus oli Osaka kõnelustel valmis tegema kompromisse, kuid EL võttis väga jäiga hoiaku ja osapooled ei suutnud jõuda kokkuleppele.

See on põllumajanduse osas väga protektsionistlik turg, nad polnud valmis piisavalt järele andmisi tegema, et see leping oleks meie huvides, rääkis Watt.

Ka Austraalia põllumehed on viimaste nädalate jooksul avaldanud Farrellile survet, et ta ei kirjutaks alla lepingule. Põllumehed leiavad, et see võib Austraalia põllumajandussektori seada järgnevateks aastakümneteks ebasoodsasse olukorda.

Canberras asuva mõttekoja ASPI teadur David Uren ütles, et viimaste kõneluste ebaõnnestumine näitab, kui keeruline on tänapäeval sõlmida vabakaubanduslepinguid. Tema sõnul muutub maailmakaubandus üha protektsionistlikumaks.