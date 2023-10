Taiwani opositsiooniparteid lähevad ühiselt parlamendivalimistele

Kokkulepe saavutati Kuomintangi (KMT) esimehe Eric Chu ja Taiwani rahvapartei (TPP) liidri Ko Wen-je esmaspäevasel kohtumisel. Ko kandideerib jaanuaris presidendivalimistel.

Presidendivalimistel on praegu soosik valitseva Demokraatliku Progressipartei (DDP) kandidaat asepresident Lai Ching-te. Opositsiooni toetajad on rajanud lootused DPP kaheksa aastat kestnud võimu lõpetamiseks Ko ja KMT presidendikandidaadi Hou Yu-ih liidule.

Esmaspäeval teatasid opositsiooniparteid, et arutelud keskendusid eelkõige parlamendivalimistele.

"Loodame suurendada maksimaalselt meie kohtade arvu parlamendis. Meie ühine eesmärk on kindlustada pooled saadikukohad ning teha uuesti võimule tulles koostööd," ütles Chu.

Taiwani 113-kohalises parlamendis on DPP-l praegu 62, KMT-l 37 ja TPP-l viis saadikukohta.

Mõlemad juhtivad opositsioonierakonnad pooldavad sõbralikumaid suhteid mandri-Hiinaga ning seavad eesmärgiks "taastada rahu ja stabiilsus Taiwani väinal ning alustada Pekingiga dialoogi," märkisid Ko ja Chu ühisavalduses.

Opositsioonierakondade presidendikandidaatide kampaaniameeskonnad arutasid hiljuti ka võimalikku liitu presidendivalimistel, kuid ei jõudnud kokkuleppele.

Varem vahendas Financial Times, et DPP-i võimelutuleku järel igasugu ametliku suhtluse Taiwaniga katkestanud Hiina survestab kolmandat opositsioonikandidaati oma kandidatuuri taandama. Presidendikandidaat Terry Gou on Hiinas tegutseva elektroonikahiiu Foxconni rajaja. Ettevõtet tabasid hiljuti Hiina ametnike korraldatud läbiotsimised.