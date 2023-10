Terviseportaal tuleb Digiloost lihtsamas keeles ja kergemini kasutatav

15 aastat on eestlased saanud oma terviseandmeid vaadata Digiloo portaalist. Novembri lõpus saab sellest ajalugu, kuna kasutusele võetakse uus terviseinfosüsteem, mis tegijate sõnul on lihtsamas keeles ja kergemini kasutatav, aga ka paljude uute võimalustega.

Praeguse Digiloo võimalused on üsna ahtakesed, sest 2008. aastal valminud portaal on mõeldud andmete vaatamiseks. Novembri lõpust alates on Digiloo asemel kasutusel Terviseportaal, kus on võimalik enda terviseandmeid täiendada, näiteks täita vastuvõtule eelnevaid seisundihindamise küsimustikke.

"Uus asi on "Minu avaleht", kus sa saad kokkuvõtlikult oma andmeid näha, näiteks kas sul on uus retsept välja kirjutatud või saatekiri. Sa ei pea ilmtingimata kuhugi teenusesse minema, sa näed kohe ette ära," selgitas tervisekassa Terviseportaali tootejuht Evgeni Nikolaevski.

Nikolaevski sõnul kuvatakse uues portaalis info paremini, näiteks analüüside vastuste puhul tehakse kohe selgeks, kas midagi on korrast ära. Ka lubavad uue portaali tegijad, et nüüd saavad portaalist aru ka need, kes seni pidid Digilugu kasutades võõrsõnade leksikoni abi kasutama.

"Kogu see kõnekeel on muutunud lihtsamaks, sa ei pea teadma, mis on epikriis, ja millega see käib. Väga palju seda tööd on tehtud. Mida me ei saa mõjutada, on arsti vastus – seda me ei saa tõlkida inimkeelde –, aga kui inimesed hakkavad käima ja uurima rohkem oma tervise kohta, siis kindlasti arstid peavad ka natukene inimlikumalt kirjutama," rääkis Nikolaevski.

Portaali tegijad pakkusid kevadel inimestele võimalust seda testida, toona sai vaadata retsepe, raviarveid, saatekirju ja vaktsineerimisi.

"Mis sinna juurde küsiti, esimese asjana sooviti rollivahetust – meil ei olnud kohe võimalik minna terviseportaali ja siis vaadata kohe oma laste arveid. See nüüd lisandub, kui me kõik saame valmis. Sooviti vaadata, kas laste või vanemate andmeid, vastavalt, mis õigused olid olemas. Siis küsiti veel, kus on uuringute vastused ja kus vereanalüüside vastused, kust ma neid näen. Neid ei olnud maikuus, aga nüüd, novembrikuus need saavad seal olema," ütles tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse Terviseportaali projektijuht Kady Adamson.

Uuel aastal peaks portaal hakkama inimestele saatma ka meeldetuletusi arstiaegade ja aeguvate retseptide kohta, kevadeks liidetakse Terviseportaaliga ka digiregistratuur, mille kasutamine peaks samuti muutuma senisest märksa mugavamaks.

Edaspidi peaks lisanduma veel uusi võimalusi. "Oluline on ka see, et me praegu tehniliselt suudame teha Terviseportaali selliseks, et sinna oleks võimalik tulevikus erinevaid infotehnoloogilisi lahendusi külge panna," ütles Adamson.

Kui Digilugu 2008. aastal valmis sai, pääses internetti vaid arvutist, Tervisportaalil hakkab olema ka eraldi mobiiliversioon, mida juba testperioodi ajal kasutatigi enam.

Terviseportaali arendus läheb maksma 1,1 miljonit eurot.