Kaitsepolitseiameti asejuht lahkub ametist

Arpo alustas 2000. aastal uurijana ja on viimased kümme aastat kapo peadirektori asetäitja ametis olnud, kirjutab Eesti Päevaleht.

"Eks ma ole siin majas juba pikalt olnud ja pikalt ka mitmes juhiametis. Kümme aastat peadirektori asetäitja kohtadel, neist viimased kuus ühel ja samal peadirektori asetäitja kohal. Ennekõike on see ikkagi isiklik otsus, minu eesmärk on saada rohkem isiklikku aega," põhjendas Arpo.

"Kindlasti tahan liikuda looduses ja reisida rohkem, kui see seni on olnud võimalik. Teha asju oma kätega. Selliseid, milleks tänapäeval on kombeks kedagi teist palgata, et ise saaks oma põhi- ja palgatööd teha," rääkis ta oma edasistest plaanidest.

Ta kinnitas, et ei lahku ametist uue peadirektori Margo Pallosoni pärast. "See otsus oli mul tehtud enne, kui Margost sai peadirektor, ja oleks olnud samasugune iga uue peadirektori puhul," ütles ta.

Arpo sõnul ei olnud tal ka huvi saada kapo uueks peadirektoriks.