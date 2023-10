Ilm läheb jälle soojemaks

Teisipäeva öö on pilves selgimistega, kohati sajab vihma, Põhja-Eestis ka lörtsi ja lund. Mitmel pool on udu ja jäidet. Puhub idakaare tuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Pärast keskööd kagutuul põhjarannikul tugevneb. Kui Põhja-Eestis jääb õhutemperatuur -2 ja +2, siis Lääne- ja Lõuna-Eestis 3 ja 7 kraadi vahele.

Hommikul on taevas valdavalt pilves. Kohati sajab vihma ja lörtsi ning mitmel pool on veel udu ja jäidet. Puhub kagu- ja idatuul 3 kuni 9, rannikul iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 0 kuni +3, Lääne- ja Lõuna-Eestis 4 kuni 9 kraadi.

Taevas püsib pilves ka päeval. Ennelõunal sajab kohati vähest vihma, ning mitmel pool on udu. Pärastlõunal levib lõunast põhja juba tihedam vihmasadu. Puhub kagu- ja idatuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 8, Lõuna-Eestis õhtul isegi kuni 11 kraadi.

November algab kohati tuuliste ja pilviste, kuid muidu pehmete ilmadega. Kolmapäeval sajab mitmel pool vihma, neljapäeval sekka ka lörtsi. Kui reede tuleb peamiselt sajuta, siis laupäev jätkub taas vihmasel lainel. Sooja on järgnevail päevil keskmiselt 7-8 kraadi, vaid neljapäev tuleb teistest veidi jahedam.