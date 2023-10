Europarlamendi valimised on tähtsad ka sisepoliitiliselt

Euroopa Parlamendi valimised on juunis ning erakonnad on koostamas nimekirju ja programme. Euroopa Parlamendi valimised on olulised ka sisepoliitiliselt, näidates erakondade populaarsust ja löögivõimet. Poliitikud ise ütlevad, et konkurents tuleb seekord tihe.

Kuigi Euroopa Parlamendi valimisteni on aega, räägitakse sellest Toompeal järjest rohkem.

"Siseriiklikult sellest saab referendum ja hääletus Kaja Kallase valitsuse üle," ütles Keskerakonna liige Jüri Ratas.

Reformierakondlane Maris Lauri ütles, et Euroopa Parlamendi valimised on suuresti isikuvalimised.

"Aga on olnud ka juhus, kus on olnud tegemist usaldamishääletamisega tõesti ka valitsevale erakonnale, kui me vaatame Res Publicat kunagi. Aga eks siis paistab," rääkis ta.

Res Publica põrus 2004. aasta europarlamendi valimistel.

Eelmistel valimistel said Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid kaks ning EKRE, Keskerakond, Isamaa ühe koha. Üks teema, mida Toompea kuluaarides arutatakse, on see, kas Reformierakond suudab oma seisu säilitada või saavad kaks saadikut Brüsselisse saata EKRE ja Isamaa.

"Iga valimine on pingutus nii kandidaatide kui ka erakonna jaoks. Ja konkurents on kindlasti tihe. Ütleme nii, et kõik tahavad saada vähemalt ühte kohta ja need, kellel on kaks, tahavad kindlasti neid säilitada. Näis, kuidas see välja tuleb," rääkis Lauri.

EKRE liikme Mart Helme sõnul tahab tema erakond koostada nimekirja nii, et seal oleksid kõik ka valmis Brüsselisse minema.

"Mina ei ole otsustanud. Meil on tegelikult, ma ütleksin, enda persooni puhul erakonnas päris hulk inimesi, kes arvavad, et ma peaksin kindlasti kandideerima ja kindlasti ka minema. Ma ei oska öelda, mõni võib seda tahta, et vanamees eest minema saada. Ei, aga ma arvan, et inimesed siiralt arvavad," rääkis Helme.

Keskerakonnast on Isamaasse lahkunud hulk poliitikuid, kes kuulusid erakonna esimehe valimisel Tanel Kiige meeskonda. Spekuleeritud on võimalusega, et Jüri Ratas kandideerib Isamaa ridades. Ratas ütles, et osaleb valimistel ja lisas: "Mul on väga raske öelda mingit muud nime kui Keskerakond. Ma olen Keskerakonna liige täna."

Teada pole, kes võiks olla Keskerakonna esinumber – kas Jüri Ratas või eelmisel korral ligi 27 000 häält saanud Yana Toom.

"Seda kindlasti ei paku mulle ükski Keskerakonna persoon ja ei saagi pakkuda. See on Keskerakonna juhatuse või ka volikogu otsus, nii et usun, et erakonna liikmed usaldavad minu teadmisi ja kogemusi," sõnas Ratas.

Mart Helme sõnul näitavad Euroopa Parlamendi valimised sisepoliitiliselt kandidaatide ja erakondade löögivõimet.

"See on teatud mõttes ikkagi vahefiniš sisepoliitikas ja sellisena kindlasti tasub neid tulemusi vaadata ja analüüsida," ütles ta.

Riigi valimisteenistus on alustanud valimiste ettevalmistamisega. Kandidaatide üles seadmine on aprillis. Uus on seekordsetel valimistel näiteks see, et hääletama ei pea minema oma kodukohta.

"Kuna on üks valimisringkond, siis saab ka kogu valimisnädala vältel hääletada kogu Eesti piires ilma piiranguteta. Võib minna hääletama ükskõik millise jaoskonna hääletamisruumi," ütles valimisteenistuse juht Arne Koitmäe.

Euroopa parlamendi valimispäev on 9. juunil.