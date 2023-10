Rannakülas tuli majaehitusel vundamendiaugust välja 50-tonnine rändrahn

Lääneranna majaehitusel tuli vundamendiaugust välja suur rändrahn. Vändra mehel kulus terve päev, et ligi 50 tonni kaaluv rahn krundi teise serva toimetada.

Vändra mehele Ralf-Henri Kaasile kuuluv ettevõte saab selliste raskuste ühest paigast teise toimetamisega hakkama, aga lihtne see pole. Et kivi liigutada, läks vaja kaht ekskavaatorit ja vintsiga buldooserit.

Kivimürakas asub Lääneranna vallas Rannakülas. Kinnistuomanik oli juba välja uurinud, et ta võib rahnu kinnistu piires liigutada, aga selle kaugemale viimiseks olnuks vaja keskkonnaameti luba. Omanik aga sooviski uhket kivi, mille kõrgus on neli, laius viis ja ümbermõõt 13 meetrit, oma maale jätta.

"Võtab ikka palju aega. Eks see on varustuse kokkupanek, mehed tuleb otsida, kohale sõita, asjad kinnitada. Läheb mitu tundi aega enne, kui saab pinged peale ja saab tõmbama hakata. Siis on näha, mis liikuma hakkab, kas asjad või kivi," kirjeldas Kaas.

"Seal paistis väike nurgake välja kivil. Hakkas väike ekskavaator kaevama, jäi natuke jõudu puudu. Toodi teine ekskavaator, ikka ei hakanud jõud peale. Siis nad helistasid mulle, küsisid, kas sa saad sellega hakkama. Läksime kohale ja tegime ära. Polnudki midagi keerulist. Kivi jäi sinna krundipiiri nurka täpselt, kaunistama uut kodu, mis peagi valmib," rääkis Kaas.