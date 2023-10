Oluline 31. oktoobril kell 5.45:

ISW: Ukraina väed liikusid edasi Zaporižžja oblasti lääneosas

Ukraina väed liikusid edasi Bahmuti ümbruses ja Zaporižžja oblasti lääneosas, teatas Sõjauuringute Instituut oma viimases ülevaates.

Geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina väed liikusid edasi Kurdjumivka ümbruses. See asula paikneb Bahmuti linna lõunatiival. 29. oktoobrist pärit geolokatsiooniga kaadrid näitavad veel, et Ukraina väed on teinud väikseid edusamme ka Robotõne ümbruses. Ukraina peastaap teatas, et riigi väed jätkavad pealetungioperatsioone Bahmuti lähedal ja pealetungioperatsioone Melitopoli suunas.

ISW vahendas, et Venemaa jätkab Avdijivka ümbruses Storm-Z üksuste kasutamist. Need üksused koosnevad peamiselt vangidest. Vene väed on ägedates rünnakutes Ukraina Donetski oblastis asuvale Avdijivka linnale kandnud kolossaalseid kaotusi elavjõus ja tehnikas ning saadavad Storm-Z üksused kahurilihaks. Sarnast taktikat kasutas Venemaa varem ka Bahmuti piirkonnas.

Ukraina Tauria väerühma pressiesindaja kolonel Oleksandr Štupun kinnitas 30. oktoobril samuti, et Venemaa saadab Storm-Z üksused kahurilihaks. Üks Vene sõjablogija ütles, et Vene väed ründavad siis ilma suurtükiväe toetuseta. Veel üks Vene sõjablogija väitis, et sellised üksused hävitatakse mõne päeva jooksul. Keskmiselt kaotavad Storm-Z üksused 40-70 protsenti oma isikkoosseisust.

Zelenski: Venemaa ei suuda vastasseisule strateegiliselt vastu pidada

Venemaa suudab endiselt sõjategevusele vastu seista ja siin-seal rindel survet suurendada, kuid Venemaa ei suuda vastasseisule strateegiliselt vastu pidada, avaldas emaspäeval oma igaõhtuses videosõnumis arvamust Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Me peame Venemaa süsteemi kainelt hindama. Nad mobiliseerisid kõik oma jõud, et mitte kaotada seda, mida nad Ukrainas hõivasid, kuid samal ajal reostasid oma territooriumi sellise vihkamise ja moraalse allakäiguga," rääkis Zelenski.

President tõi välja, et see on tänavu teine kord, kui Venemaal kaob kontroll sündmuste üle.

"Siis marsivad mässulised Moskvale ja neid ei peata keegi, siis aurustub Dagestani võimuvertikaal ja toimub tõeline pogromm. Need kõik on signaalid, et Venemaa suudab esialgu sõjategevusele vastu seista ja kohati suurendab survet rindel, kuid ei suuda sellele vastasseisule strateegiliselt vastu pidada," märkis Zelenski.

USA hinnangul meenutas Mahhatškalas toimunu kunagisi pogromme

Valge Maja teatas esmaspäeval, et Mahhatškala lennujaamas lahvatanud vägivald Iisraeli ja juudi reisijate vastu meenutab varasemate ajalooperioodide pogromme Venemaal.

"Mõned inimesed võrdlevad seda 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse pogrommidega ja ma arvan, et see on ilmselt tabav kirjeldus," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby pressikonverentsil.

Samuti lükkas Kirby tagasi Vladimir Putini väited, et Ukraina ja lääneriigid õhutasid rahutusi.

"See on klassikaline Vene retoorika sellistel puhkudel. Läänel polnud sellega midagi pistmist. See on lihtsalt vihkamine, fanatism ja hirmutamine," tõdes Kirby.