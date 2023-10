Iisraeli sõnul rünnati Gaza põgenikelaagrit Hamasi komandöri tapmiseks. CNN-i ajakirjanike sõnul liigub suur arv Iisraeli tanke Gaza kirdeosas. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas, et sõda terroriorganisatsiooni Hamas vastu jõudis kolmandasse etappi. Telekanali CNN ajakirjanikud kinnitasid, et piiritara taga tegutsevad Iisraeli sõjamasinad.

Olulised sündmused 31. oktoobril:

- Allikad: Egiptus valmistub haavatute vastuvõtmiseks Gazast;

- Iisrael: Gaza põgenikelaagrit rünnati Hamasi komandöri tapmiseks;

- Hamas lubas lähipäevil vabastada osa välismaalastest pantvange;

- Iisrael teatas kahe sõjaväelase hukkumisest Gaza sektori põhjaosas;

- Hamas korraldas ulatusliku raketirünnaku Iisraeli keskosa pihta;

- CNN: suur arv Iisraeli tanke liigub Gaza kirdeosas;

- AFP: vähemalt 47 surnukeha on välja toodud rusude alt Gazas põgenikelaagris;

- Blinken: Putin püüab Iisraeli-Hamasi sõda ära kasutada;

- Iisraeli sõjavägi teatas ägedatest lahingutest Hamasiga Gaza sektoris;

- Iisraeli armee tegi kahjutuks Punase mere piirkonnast tulnud raketi;

- Netanyahu teatas Gaza operatsiooni üleminekust kolmandasse etappi;

- USA hinnangul on Gazasse võimalik toimetada sada abiveokit päevas;

- USA väljendas muret konflikti võimaliku laienemise osas Lähis-Idas;

- Iisraeli ÜRO suursaadik kandis Julgeolekunõukogus kollast tähte.

Allikad: Egiptus valmistub haavatute vastuvõtmiseks Gazast

Egiptus valmistub haavatud palestiinlaste vastuvõtmiseks Gaza sektorist Rafah' piiripunkti kaudu raviks haiglates, teatasid teisipäeval meditsiini- ja julgeolekuallikad.

"Meedikute meeskonnad on homme piiripunktis kohal, et uurida (Gazast) tulevaid juhtumeid niipea kui nad saabuvad ja otsustada haiglad, kuhu nad saadetakse," ütles üks Egiptuse tervishoiuametnik El Arishi linnas AFP-le.

Üks julgeolekuallikas Rafah's kinnitas seda infot.

Iisrael: Gaza põgenikelaagrit rünnati Hamasi komandöri tapmiseks

Iisraeli kaitsevägi kinnitas teisipäeval Gaza sektoris asuva Jabaliya põgenikelaagri ründamist, öeldes, et selle operatsiooni käigus tapeti võtmetähtsusega Hamasi komandör, kes oli seotud palestiina äärmusrühmituse Hamas 7. oktoobri üllatusrünnakuga juudiriigi lõunaossa.

"Tema kõrvaldamine korraldati osana ulatuslikumast löögist terroristidele ja terroritaristule, mis kuulub Jabaliya keskpataljonile, mis oli võtnud enda kontrolli alla tsiviilhooneid Gaza linnas," ütles kaitsevägi.

Rünnaku sihtmärgiks oli Hamasi komandör Ibrahim Biari.

Hamas lubas lähipäevil vabastada osa välismaalastest pantvange

Palestiina äärmusrühmituse Hamas relvastatud tiib teatas teisipäeval, et vabastab lähipäevil osa välismaalastest pantvange, kes võeti ja viidi kaasa 7. oktoobril Iisraeli lõunaossa korraldatud üllatusrünnakus.

"Me oleme teavitanud vahendajaid, et me vabastame järgmistel päevadel teatud arvu välismaalasi," ütles Ezzedine Al-Qassami Brigaadide kõneisik Abu Obeida telepöördumises.

Ta lubas samas, et Gazast saab Iisraeli sõjaväelaste surnuaed.

Iisrael teatas kahe sõjaväelase hukkumisest Gaza sektori põhjaosas

Gaza sektori põhjaosas hukkus teisipäeval sõjategevuses kaks Iisraeli sõjaväelast, teatas juudiriigi kaitsevägi, laiendades oma operatsioone palestiina äärmusrühmituse Hamas vastu.

"Kaks Iisraeli sõdurit hukkus lahingutegevuses Gaza põhjaosas," ütles kaitsevägi avalduses.

Iisraeli sõjavägi teatas varem teisipäeval ägedatest lahingutest Hamasi võitlejatega Gaza sektoris, jätkates hoogsalt õhu- ja suurtükirünnakuid.

Iisraeli üksused peavad "Hamasi terroristidega ägedaid lahinguid sügaval Gaza sektoris", ütles kaitsevägi avalduses, lisades, et viimaste tundide jooksul on tapetud kümneid vastase võitlejaid.

Hamas korraldas ulatusliku raketirünnaku Iisraeli keskosa pihta

Hamas korraldas ulatusliku raketirünnaku Kesk-Iisraeli linnade pihta.

Õhuhäire sireenid töötavad Tel Avivis, Bnei Brakis, Givatayimis, Ramat Ganis, Jaffas, Holonis, Bat Yamis, Rishon Lezionis ja teistes linnades.

Ashodidi linnas sai neli inimest raketirünnakus vigastada.

CNN: suur arv Iisraeli tanke liigub Gaza kirdeosas

Iisraelis Gaza piiril lähedal olevad CNN-i ajakirjanikud teatasid suure arvu Iisraeli tankide liikumisest Gaza kirdeosas. Samuti on kuulda tulistamist.

Iisraeli kaitseväe masinate arv Gazas paistab olevat oluliselt kõrgem kui ainult mõned tunnid tagasi.

Kuulipildujate tegevust on kuulda Gaza sees, mis vihjab kokkupõrgetele Iisraeli ja Hamasi vahel. Samuti jätkab Iisraeli kaitsevägi suurtükitulega Gaza pihta.

AFP: vähemalt 47 surnukeha on välja toodud rusude alt Gazas põgenikelaagris

AFP video järgi toodi vähemalt 47 surnukeha välja rusude alt Gaza Jabalia põgenikelaagris.

Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas kontrollitava Gaza sektori terviseministeerium teatas varem teisipäeval, et Iisraeli pommitusrünnakus palestiinlaste ala pagulaslaagrile hukkus vähemalt 50 inimest.

Iisraeli kaitsejõud pole juhtunut vahetult pärast selle avalikustamist kommenteerinud.

Blinken: Putin püüab Iisraeli-Hamasi sõda ära kasutada

USA välisminister Antony Blinken süüdistas teisipäeval Venemaa autoritaarset riigipead Vladimir Putinit Iisraeli ja Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas vahel käiva sõja oma huvide jaoks ära kasutamises, selleks et lääneriigid vähendaksid oma abi Ukrainale.

"Putin püüab vägagi kasutada ära Hamasi rünnakut Iisraeli vastu lootusega, et see juhib meie tähelepanu kõrvale... ning et see toob kaasa Ühendriikidelt oma ressursside vähendamise" Ukrainast, ütles Blinken senati istungil.

Iisraeli sõjavägi teatas ägedatest lahingutest Hamasiga Gaza sektoris

Iisraeli sõjavägi teatas teisipäeval ägedatest lahingutest Palestiina äärmusrühmituse Hamas võitlejatega Gaza sektoris, jätkates hoogsalt õhu- ja suurtükirünnakuid.

Iisraeli üksused peavad "Hamasi terroristidega ägedaid lahinguid sügaval Gaza sektoris", ütles kaitsevägi avalduses, lisades, et viimaste tundide jooksul on tapetud kümneid vastase võitlejaid.

Iisraeli armee tegi kahjutuks Punase mere piirkonnast tulnud raketi

Iisraeli armee teatas teisipäeval, et tegi kahjutuks Punase mere piirkonnast tulistatud raketi.

"Punase mere piirkonnast tulistati Iisraeli territooriumi suunas pind-pind tüüpi rakett ja õhutõrjesüsteem Arrow tegi selle edukalt kahjutuks," öeldi armee avalduses.

Netanyahu teatas Gaza operatsiooni üleminekust kolmandasse etappi

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas, et sõda terroriorganisatsiooni Hamas vastu jõudis kolmandasse etappi.

"Esimene etapp, blokaad, on lõpetatud. Teine etapp ehk terroristide pommitamine õhust jätkub kogu aeg. Kolmas etapp on maapealse sissetungi laiendamine Gaza sektorisse. Seda tehakse mõõdetult ja kaalutletud sammudega, tehes järk-järgult edusamme," ütles Netanyahu.

"Me oleme keset sõda. Oleme seadnud endale selge eesmärgi hävitada Hamasi sõjaline ja administratiivne võimekus. Teeme seda süstemaatiliselt," rääkis Netanyahu.

Netanyahu sõnul jätkab Iisrael ühtlasi jõupingutusi pantvangide vabastamiseks ja rõhutas, et kampaania võtab aega.

"Seal on lõkse ning tuleb raskusi ja kaotusi," tõdes Netanyahu.

"Kuid ma luban teile üht, et lõpuks saab Hamas lüüa. Hamas saab lüüa ja pärast seda on see teistsugune Gaza," lisas Netanyahu.

Iisraeli armee pole andnud üksikasju, kui kaugele on riigi väed Gazas edenenud. Telekanali CNN ajakirjanikud kinnitasid, et piiritara taga tegutsevad Iisraeli sõjamasinad.

Netanyahu andis esmaspäeval ka mõista, et Iisrael ei nõustu praegu relvarahu sõlmimisega. Ka Valge Maja teatas esmaspäeval, et USA ei toeta praegusi üleskutseid relvarahu sõlmimiseks Iisraeli ja Hamasi konfliktis.

Valge maja hinnangul tuleks selle asemel tuleks kaaluda pause sõjategevuses abi saamiseks Gazasse.

"Me ei usu, et relvarahu on praegu õige lahendus," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby.

"Me ei toeta praegu relvarahu," kinnitas Kirby.

Iisraeli sõjaväe teatel on Hamasi käes pantvangis umbes 240 inimest

Iisraeli armee teatas teisipäeval, et terroriorganisatsiooni Hamas käes on pantvangis umbes 240 inimest. Armee teatas veel, et pärast Hamasi rünnakut on surma saanud 315 Iisraeli sõdurit.

USA hinnangul on Gazasse võimalik toimetada sada abiveokit päevas

Valge Maja teatas esmaspäeval, et Ühendriigid on kindlad, et suurendavad Egiptuse piiriületuse kaudu Gazasse sisenevate abiautode arvu ligikaudu sajani päevas.

"See esimene faas, millest me iisraellastega rääkisime, üritab abiveokite arvu suurendada umbes sajani päevas," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby.

"Oleme kindlad, et jõuame lähipäevil selle tasemeni," sõnas Kirby.

ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsioon (UNRWA) hoiatas aga esmaspäeval, et Gazasse sisenevate abikonvoide piiratud arv on ebapiisav territooriumi enneolematute humanitaarabivajaduste rahuldamiseks.

"Süsteem, mis lubab abi Gazasse, on määratud ette ebaõnnestuma, kui ei ole poliitilist tahet muuta tarnevoogu, mis vastaks enneolematutele humanitaarvajadustele," ütles UNRWA juht Philippe Lazzarini.

USA väljendas muret konflikti võimaliku laienemise osas Lähis-Idas

Korduvad rünnakud Ühendriikide vägede vastu Lähis-Idas võivad viia USA konfliktini Iraaniga isegi siis, kui Washington püüab takistada Iisraeli ja Hamasi vahelise võitluse laienemist, hoiatas esmaspäeval uudisteagentuuriga AFP vestelnud USA kaitseametnik.

"Oleme mures selle pärast, et kõik Iraaniga seotud sõjalise võrgustiku elemendid suurendavad oma rünnakuid viisil, mis võivad sõtta kiskuda kogu regiooni," ütles USA kõrge kaitseametnik.

"Regionaalses sõjas kaotavad kõik ning seetõttu töötame koos partnerite ja liitlastega, et konflikti laienemist ära hoida," lisas ametnik.

Alates 17. oktoobrist on USA vägesid rünnatud Iraagis 14 ja Süürias üheksa korda.

Iisraeli ÜRO suursaadik kandis Julgeolekunõukogus kollast tähte

Iisraeli ÜRO suursaadik näitas esmaspäeval Julgeolekunõukogu poole pöördudes oma rinnal kollast tähte ja lubas seda kanda seni, kuni nõukogu liikmed mõistavad Hamasi julmused hukka.

Iisraeli ÜRO suursaadik kandis Julgeolekunõukogus kollast tähte Autor/allikas: SCANPIX/AP/Eduardo Munoz Alvarez

Kollane täht oli tähis, mida juudid olid Natsi-Saksamaal eraldusmärgina kandma sunnitud.

"Mõned teist pole viimase 80 aasta jooksul midagi õppinud. Mõned teist on unustanud, et miks see organisatsioon loodi," ütles suursaadik Gilad Erdan.

Erdan mõistis ühtlasi ÜRO Julgeolekunõukogu hukka vaikimise eest 7. oktoobril alguse saanud Hamasi võitlejate enneolematute rünnakute eest Iisraeli tsiviilisikute vastu.

Sügavalt lõhestunud 15-liikmeline nõukogu pole vastu võtnud ühtegi resolutsiooni Iisraeli ja Hamasi kolm nädalat kestnud sõja kohta.

"Seega, ma tuletan teile meelde. Sellest päevast alates mäletate iga kord, kui mulle otsa vaatate, mida tähendab kurja ees vaikimine," sõnas suursaadik.

"Kanname nüüdsest koos minu meeskonnaga kollaseid tähti, mida pidid kandma minu vanavanemad ja miljonite juutide vanavanemad," ütles Erdan.

"Me kanname seda tähte seni, kuni te ärkate ja mõistate hukka Hamasi julmused," lubas suursaadik.