Meta toob Euroopa turule Facebooki ja Instagrami tasulise teenuse

USA sotsiaalmeediafirma Meta teatas, et toob järgmisel kuul Euroopa turule Facebooki ja Instagrami tasulise teenuse.

Tasulise teenuse kasutaja internetikasutust ei kasuta Meta enam jälgimisel põhineva reklaami müümiseks. Odavaim variant kuumaksuga 9,99 eurot võimaldab veebi juurdepääsu, kallim variant, 12,99 eurot on mõeldud nutitelefonide jaoks.

Meta kasutajad saavad valida, kas käia Instagramis ja Facebookis edasi tasuta ning sattuda seal pidevalt nende vastu sihitud reklaami otsa, või maksta raha ja kasutada reklaamivabamat teenust. Millal Meta novembris tasulise teenuse kättesaadavaks teeb, pole veel täpselt teada

Meta viimane samm tuleneb sellest, et USA tehnoloogiahiiglaste äritavad on tõusnud Euroopas seoses andmekaitseprobleemidega terava tähelepanu alla ning viimastel aastatel on andmekaitsereeglite rikkumise eest määratud hiigeltrahve.