Otse kell 15: debatt "Miks investeeringud sõidavad Eestist mööda?"

Arutelus osalevad VKG juht Ahti Asmann, majandusanalüütik Mihkel Nestor, Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene, Liven AS juht Andero Laur. Arutelu juhib Parempoolsete esimees Lavly Perling.

Meie lähiriigid on viimase aasta jooksul teatanud mahukatest tööstusinvesteeringutest. Intel investeerib uue kiibitehase ehitusse Poolas 4,6 miljardit dollarit. Norra investorid ehitavad Soome Inkoo sadamasse 4 miljardi euro eest kaasaegse ja keskkonnasäästliku terasetööstuse. Lisanduvad tuhanded töökohad ja kohalikud ettevõtted saavad tellimusi.

Otseinvesteeringud Eesti tööstusesse on kümneid ja sadu kordi väiksemad. Miks ei ole Eesti enam välisinvestorite jaoks kaardil? Samal ajal teatavad Eesti tehnoloogiaettevõtted, et rajavad oma tootmise välismaale. Skeleton Saksamaale ja Elcogen Koreasse. Fibenol kaalub Eesti asemel oma tootmise rajamist Lätti. Mis on läinud Eesti tööstuspoliitikas valesti ning kuidas meie riik taas investorite jaoks atraktiivseks sihtriigiks muuta, debatis arutlusele tulebki.