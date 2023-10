Prantsuse võimud pidasid kinni Vene oligarhi

Prantsuse võimud kahtlustavad Kuzmitševit rahapesus ja Euroopa Liidu (EL) sanktsioonide rikkumises. EL lisas Kuzmitševi Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirja pärast seda, kui Venemaa alustas sõjalist tegevust Ukrainas, vahendas The Times.

Prantsuse meedia teatel osales haarangus umbes 60 korrakaitsjat. Kuzmitševile kuulub maja, mis asub Pariisi kesklinnas. Meedia teatel ostis ta selle kinnistu 2012. aastal ja maksis selle eest 28 miljonit eurot.

Oligarhile kuulub veel villa, mis asub Lõuna-Prantsusmaal. Võimud otsisid ka selle maja läbi.

Kuzmitšev on Alfa Grupi asutaja. Tema varasemad äripartnerid olid Mihhail Fridman ja Pjotr Aven. Lääneriigid lisasid eelmisel aastal Fridmani ja Aveni Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirja. Sanktsioonide nimekirjas on ka Aveni ja Fridmani kontrolli all olev Alfa-Bank.