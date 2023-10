Prantsuse majandus tammus kolmandas kvartalis paigal

Prantsusmaa majanduskasv aeglustus suvel, teises kvartalis kasvas Prantsuse majandus 0,6 protsenti. See viitab, et karm rahapoliitika mõjutab Prantsuse tööstust, kirjutas The Wall Street Journal.

Töötleva tööstuse toodang vähenes 0,3 protsenti ning Prantsuse päritolu kaupade eksport vähenes. Tarbimise kasvu tõttu kasvas siiski sisenõudlus. Statistikaameti teatel kasvasid tarbijahinnad septembris 4,9 protsenti.

Prantsusmaa naaberriigi Saksamaa majandus langes kolmandas kvartalis 0,8 protsenti. Hispaania majandus kasvas 0,3 protsenti. Teisipäeval avaldab ka Itaalia oma kolmanda kvartali andmed. Majandusteadlased prognoosivad, et Itaalia majandus kasvas kolmandas kvartalis 0,1 protsenti.

Euroala majandus näitab aeglustumise märke. Euroopa keskpank (ECB) otsustas eelmisel nädalal toimunud istungil, et jätab intressimäärad muutmata. Varem tõstis ECB intressimäärasid kümnel järjestikusel istungil, mis oli pretsedenditu euroala ajaloos

Ka USA föderaalreserv on viimase aasta jooksul rahapoliitikat karmistanud. Föderaalreserv tõstis intressimäärad 22 aasta kõrgeimale tasemele. USA majandus kasvas aga kolmandas kvartalis lausa 4,9 protsenti.