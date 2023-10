Eesti Gaas tõstab koduklientidele hinda rohkem kui veerandi võrra

Eesti Gaas teatas, et alates 1. detsembrist tõuseb paindliku paketi hind koduklientidele 27 protsenti ja hakkab maksma 75 senti kuupmeetrist.

Paindlikus paketis maksab gaasi kuupmeeter alates 1. oktoobrist 59 senti, enne seda oli hind 46 senti kuupmeetri eest.

"Hinnatõus on tingitud talveperioodi kõrgemast sisseostuhinnast," põhjendas Eesti Gaas 75-sendise kuupmeetrihinna kehtestamist.

Septembris ütles Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik, et sellel talvel on Eestis oodata märksa odavamaid gaasi hindu kui eelmisel aastal, sest Euroopa mahutid on üle 90 protsendi ja Läti mahutid üle 80 protsendi täis.

Eelmise aasta septembrist tõstis Eesti Gaas kodutarbija paketi hinda 2,65 euroni kuupmeetri eest ning prognoosis oktoobri hinnaks lausa 4,10 eurot. Hinnahüppe põhjuseks oli gaasi turuhinna kerkimine kohati kuni ligi 340 euroni megavatt-tunnist.

Siiski teatas gaasiettevõte eelmise aasta septembri lõpus klientidele, et oktoobriks välja kuulutatud rekordihinda langetatakse ning gaas hakkab maksma 2,85 eurot kuupmeetri eest.

Alates 2022. oktoobrist kuni selle aasta märtsini kompenseeris riik 80 protsenti kuu keskmise gaasihinna sellest osast, mis ületas käibemaksuta 80 eurot megavatt-tunni kohta ehk 0,7744 eurot kuupmeeter.

Maagaasi kasutajaid on Eestis üle 100 000.