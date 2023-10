Prokuratuur on saanud kohtus mitu valusat hoopi ja avalikkusele on jäänud mulje, et suurte kohtuasjade puhul ei saa prokuratuur nendega hakkama. Kuidas prokuratuur kriitikale vastab ja mis saab suurtest korruptsiooniasjadest, selgitab ETV "Esimeses stuudios" täna riigi peaprokurör Andres Parmas.