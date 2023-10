Viljandi kortermaja tulekahju põhjustas toas süttinud gaasiahi

Elanikust mees viskas leekides seadme rõdule, kus balloon lõhkes ja süütas omakorda ümbruse. Leegid levisid kiiresti kortermaja viilkatuse alla.

Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalvebüroo peainspektor Roman Abubikirovi sõnul sai Viljandi Toome tänava kortermaja tulekahju alguse gaasikütteseadmest, mida on lubatud siseruumides kasutada. Kuigi seadet tohib ruumides kasutada, on selleks piirangud, kui suurtes ruumides neid kasutada tohib ning kuidas seadet paigutada," selgitas Abubikirov.

"Kuna töötav gaasiahi kuumeneb, siis peab selle ümber olema piisavalt ruumi ja see asuma kaugemal põlevmaterjalidest."

Abubikirov lisas, et praegu vajab täiendavalt selgitamist, kas seadme kasutamisel täideti kõiki kasutusjuhendis ette nähtud nõudeid. Uurimisel on versioon, et seade süttis tehnilise rikke tagajärjel.

Gaasikütteseadme plahvatuse järel süttis kortermajas rõdu ja viilkatus

27. oktoobril õhtul kell 18.55 sai häirekeskus teate, et Viljandi linnas Toome tänaval plahvatas neljakorruselise maja ülemise korruse rõdul gaasiseade, misjärel süttis maja viilkatus. Päästjad, kiirabi ja politsei evakueerisid majast kõik elanikud.

Kiirabi toimetas kaks suitsu sisse hinganud inimest Viljandi haiglasse tervisekontrolli. Ohutuse tagamiseks evakueeriti elanikud ka kõrval asuvatest kortermajadest, mis põleva hoonega nurkapidi kokku puutusid. Ükski inimene tõsisemalt viga ei saanud.

Päästjatel õnnestus põlengu levik piirata enne, kui tule kõrval asuvatele kortermajadele levimist. Tulekahju kustutati lõplikult öösel kell 00.48.

Tulekahjus hävis suur osa põlenud maja katusest, tuli levis alguses süttinud rõdult korteri tuppa, mis sai kuumakahjustusi, kuid ruumides edasi oluliselt ei levinud. Kõik maja korterid said olulisi veekahjustusi.

Sündmuskohal tegutsesid päästjad Viljandi, Suure-Jaani, Mustla, Abja-Paluoja, Annelinna, Kõpu ja Põltsamaa päästekomandodest, redelauto Tartust ning kiirabi ja politsei. Päästetöid juhtis Lõuna päästekeskuse operatiivjuht.