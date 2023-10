Carlsberg: Kreml varastas meie Vene äri

Varem oktoobris kandis Carlsberg maha kõik oma Venemaal asuvad varad ning lõpetas lepingud, mis lubasid kohalikul tütarfirmal Carlsbergi toodangut müüa.

Juulis võttis Vene valitsus enda kontrolli alla Carlsbergi Baltika tehased.

"Meie ei kavatse sõlmida lepinguid Venemaa valitsusega, mis kuidagimoodi õigustaks meie äri üle võtmist nende poolt," ütles Aarup-Andersen ajakirjanikele.

"Fakt on see, et nad varastasid meie Venemaa äri ning me ei kavatse aidata neil seda legitimeerida," lisas Aarup-Andersen.

Carlsberg teatas oktoobri alguses, et ei näe enam mingit lahendust, kuidas firma saaks läbirääkimiste teel Venemaalt lahkuda, vahendas Financial Times.