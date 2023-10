Läti Seim võib vastu võtta kooseluseaduse juba järgmisel nädalal

Esmaspäeval esitas Läti justiitsministeerium Seimi õiguskomisjonile kaheksa seaduseelnõu, mille vastu võtmine tähendaks kooseluseaduse jõustumist Lätis. Juba teisipäeval kiitis Seimi õiguskomisjon eelnõud koalitsiooni saadikute häältega heaks, samas kui kõikide opositsioonierakondade saadikud hääletasid vastu või jäid erapooletuks, vahendas LSM.

Tegemist on üheksanda katsega viimase 24 aasta jooksul kooseluseadust vastu võtta. See kord võib algatus õnnestuda, sest kõik koalitsiooni kuuluvad erakonnad seda toetavad. Surve kooseluseaduse kehtestamiseks kasvas pärast seda, kui Läti Konstitutsioonikohus langetas 2020. aastal otsuse, et riik peaks tagama õigusliku, majandusliku ja sotsiaalse kaitse kõikidele koos elavatele paaridele nende soost sõltumata.

Kooseluseadus laieneks nii samast soost kui ka eri soost paaridele. Eelnõu algatajate sõnul saavad kooselulepingu sõlminud inimesed küsida arstilt infot üksteise tervisliku seisundi kohta ning otsustada üksteise ravi üle, samuti laienevad neile vastastikuste arvelduste puhul abielupaaridele kehtivad maksusoodustused. Kooselulepingut ei tohi sõlmida sugulased või juba abielus olevad inimesed.

"24 aasta jooksul on see üheksas kord, kui kooseluseaduse regulatsioon on jõudnud Seimi ette, ning see kord võib see saada Seimi enamuse poolehoiu," ütles valitseva Uue Ühtsuse liikmest Läti justiitsminister Inese Lībiņa-Egnere Läti televisiooni eetris.

Samas on konservatiivsed opositsioonisaadikud mures, et kooseluseaduse vastuvõtmine ohustab abielu institutsiooni.

"Tegelikult me näeme, et see eelnõude pakett õõnestab abielu institutsiooni kui sellist. Me ei toeta kindlasti seda paketti ja ma samuti hääletan selle vastu," ütles opositsioonisaadik Edmunds Teirumnieks rahvuskonservatiivsest Rahvuslikust Liidust.

Lisaks eelnõude heakskiitmisele otsustas Läti Seimi õiguskomisjon menetleda eelnõude paketti kiireloomuliselt. Esimene lugemine Seimi täiskogu ees toimub juba neljapäeval ja lõplik hääletus seaduste vastuvõtmise üle peaks aset leidma järgmisel nädalal.

Kui Seim kiidab eelnõude paketi heaks, saab Lätis sõlmida kooselulepingu juba alates 2024. aasta juulist.