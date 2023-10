Kolmapäeval tõuseb õhusoe kümne kraadi juurde

Öö vastu kolmapäeva tuleb pilvine ja vihmane. Kohati on sadu intensiivne ja lisaks on udu. Tuul puhub kagust- ja idast 3 kuni 11, põhjarannikul 9 kuni 15, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul saartelt ja Lõuna-Eestist alates edelasse ja läände. Õhutemperatuur on 3 kuni 9 kraadi.

Hommik on samuti pilvine. Sadu ööga võrreldes hõreneb, kuid paiguti on endiselt udu. Puhub edela- ja läänetuul, Ida-Eestis edela- ja lõunatuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Ja termomeetrinäit jääb 6 ja 10 kraadi vahele.

Päeval on siin-seal selginemisi ja vahepeal võib päikestki näha, kuid mitmel pool sajab ikka vihma. Tuul pöördub kõikjal edelasse ja läände ning puhub kiirusega 5 kuni 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhusoe jääb kogu päevaks 7 kuni 10 kraadi juurde.

Nädala lõpp saabunud sooja minema ei pühi, kuid vihma saame ikkagi omajagu. Vaid reedene päev peaks mööduma sajuta. Õhutemperatuur püsib päeval plussis, vahemikus 3 kuni 11 kraadi. Öösel on samuti temperatuur pigem plusspoolel. Vaid reedel võib kohati langeda ka kraadi alla nulli.