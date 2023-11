USA välisminister Antony Blinken alustab reedel uut reisi Lähis-Idas, kuna Iisraeli sõda Hamasi vastu kogub hoogu. Esimene rühm välismaalasi said kolmapäeval loa lahkuda sõjast räsitud Gaza sektorist ja ületasid Rafah piiripunkti Egiptusesse.

Esimesed välismaalased pääsesid Gazast Egiptusesse

Blinken alustab Iisraelist uut ringreisi Lähis-Idas

USA välisminister Antony Blinken alustab reedel uut reisi Lähis-Idas, kuna Iisraeli sõda Hamasi vastu kogub hoogu.

"Minister Blinken sõidab reedel Iisraeli kohtuma Iisraeli valitsuse liikmetega ja teeb seejärel piirkonnas muid peatusi," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller teisipäeval ajakirjanikele.

President Joe Biden on palunud kongressil Iisraeli ja Ukraina jaoks täiendavat rahastust.

Blinken viibis teisipäeval USA kongressis, et kaitsta rahastustaotlust, kuid senati istungit katkestasid korduvalt palestiinameelsed meeleavaldajad, kellest mõned hüüdsid enne ruumist eemaldamist: "Relvarahu kohe", "Palestiinlased pole loomad" ja "Häbi teile kõigile".

Blinken arutas ka seda, mis võib juhtuda pärast praegust konflikti, öeldes, et Palestiina omavalitsus peaks võtma Hamasilt, mis on valitsenud enklaavi alates 2007. aastast, uuesti üle kontrolli Gaza sektori üle.

Sõjavägi: Gazas hukkus teisipäeval 9 Iisraeli sõdurit

Gaza sektoris toimuva operatsiooni käigus hukkus teisipäeval üheksa Iisraeli sõdurit ning kokku on neid alates 7. oktoobrist surma saanud 326, teatas Iisraeli armee.

Lisaks sai kaks sõdurit teisipäeval Palestiina territooriumil toimunud lahingutes raskelt haavata, kinnitas armee.

Iisraeli armee teatas kolmapäeval, et on alates käimasoleva sõja algusest Hamasiga rünnanud Gaza sektoris enam kui 11 000 sõjalist sihtmärki.

Iisraeli sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/AFP/GIL COHEN-MAGEN

Borrell kritiseeris juudiasunike rünnakuid Läänekaldal

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell kordas teisipäeval üleskutseid Iisraeli ja Hamasi konflikti peatamiseks ning mõistis hukka Iisraeli asunike rünnakud palestiinlaste vastu okupeeritud Läänekaldal.

Pärast mitmeid vestlusi kõrgete araabia ametnikega ütles Borrelli büroo, et ta on "väljendanud suurt muret Iisraeli asunike rünnakute pärast palestiinlaste vastu ja need kindlalt hukka mõistnud".

Brüssel on varem nõudnud konflikti mõlema poole tsiviilelanike kaitsmist, Hamasi pantvangide ilma tingimusteta vabastamist ja "humanitaarpause" Gazasse abi lubamiseks.

EL-i välisasjade pressiesindaja Peter Stano ütles, et olukord Jordani Läänekaldal "võib väljuda kontrolli alt" ja hoiatas "konflikti ohtliku eskaleerumise ohu eest".

USA saadab Lähis-Ida piirkonda veel 300 sõdurit

Pentagon teatas teisipäeval, et USA saadab oma kodumaal asuvatest baasidest Lähis-Itta veel 300 sõdurit. Piirkonnas juba tegutsevad kümned tuhanded USA sõdurid. USA sõjaväelased nõustavad ka Iisraeli sõjaväge.

USA on saatnud Iisraelile laskemoona ja hoiatanud teisi riike konflikti eskaleerimise eest. Regioonis tegutseb ka USA lennukikandja USS Gerald R. Ford. Piirkonda jõuab lähiajal ka teine USA lennukikandja USS Dwight D. Eisenhower