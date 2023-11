WSJ: USA lõpetas pärast 2001. aasta 11. septembrit Hamasi järele luuramise

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA luureagentuurid lõpetasid 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakute järgsetel aastatel Hamasi ja teiste vägivaldsete Palestiina rühmituste järele luuramise. Selle asemel keskendus USA al-Qaeda ja islamiriigi juhtide kõrvaldamisele.

USA luurekogukond keskendus pärast 11. septembrit terrorivõrgustiku al-Qaeda juhtide tabamisele. Hiljem hakkas USA jahtima islamiriigi juhte. Terroriorganisatsioon Hamas pole aga USA-d kunagi otseselt ähvardanud.

Washington leidis, et Hamasi järele peab luurama Iisrael. USA oli kindel, et Iisraeli julgeolekuteenistused tuvastavad igasuguse ohu, ütlesid USA ametnikud ajalehele The Wall Street Journal.

Terroriorganisatsioon Hamas alustas 7. oktoobril rünnakut Iisraeli vastu. Hamasi rünnakute tõttu on hukkunud vähemalt 1400 inimest, nende hulgas ka üle 30 ameeriklase. Mõned USA ametnikud leiavad, et Washington hindas Hamasist tulenevat ohtu valesti.

"Mis puudutab luurealast ebaõnnestumist, mis lasub peamiselt Iisraelil, siis ma arvan, et peame jagama seda süüd, kuna magasime selle rünnaku maha," ütles Luure Keskagentuuri (CIA) endine luureohvitser Marc Polymeropoulos.

Enne 7. oktoobrit jälgis Gazas toimuvat olukorda vaid käputäis USA analüütikud. USA lootis Iisraeli allikate peale. Joe Bideni administratsiooni ametnikud ütlesid, et ei Iisraeli ega USA luure hoiatanud Hamasi rünnaku eest.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu süüdistas pühapäeval julgeolekuprobleemides riigi kaitse- ja luureteenistusi. Mõni tund hiljem võttis Netanyahu oma süüdistused tagasi ja palus vabandust.

"Vaatamata umbes 90 miljardi dollari suurusele eelarvele ja mainele, et neil on kõikjal silmad ja kõrvad, siis tegelikult peavad USA luureagentuurid seadma paika oma sihtmärgid. Viimastel aastatel on suunatud rohkem ressursse Hiinale ja vähem Lähis-Idale," ütlesid USA ametnikud.

"Peame lootma partneritele nendes valdkondades, kus leiame, et saame veidi riskida," ütles veel üks USA ametnik.