Keskkonnaamet kontrollib kuderahu ajal lõhejõgesid tavapärasest tihedamini

Lõheliste populatsioon on haavatav nii Eestis kui ka mujal maailmas, seega on lõhe ja forelli püsimajäämiseks väga oluline, et nad saavad sügisel segamatult kudeda.

Kontroll toimubki röövpüüdjate tegevuse nurjamiseks, üks selline toimus teisipäeva õhtul Pärnumaal. Ühtki röövpüüdjat ei tabatud ja see annab lootust, et kalastajad on lõpuks hakanud kuderahust kinni pidama.

Küll aga leiti ühest autost ahing, mis on praegu keskkonnainspektorite käes ja selle omanik peab vestlusele tulema.

"Tulemus oli selles mõttes rõõmustav, et kedagi röövpüügilt ei tabatud. Kala koeb. Kahjuks peab mainima, et mõned kohad, kus mõned päevad tagasi kala oli, seal enam ei olnud, oli näha värskeid jalajälgi. Kui keeluajal keelatud kohas või alamõõdulist lõhet püüda, siis on sellel viiekordne hind ja iga isendi eest tuleb maksta röövpüüdjal 480 eurot lõhe eest. Ja kui ta on püütud elektriga või lõhkeainega, siis on juba see kümnekordne hind ehk 960 eurot tuleb maksta lõhekala eest lisaks sellele trahvile, mida ta selle teo eest saab. Trahv võib olla 1200 eurot. See on kulukas, ma ei soovita kellelegi," rääkis keskkonnaameti Pärnumaa büroo juhataja Toomas Õmblus.