USA föderaalreserv jättis intressimäärad senisele tasemele

USA föderaalreservi nõukogu otsustas kolmapäeval jätta intressimäärad senisele tasemele, kuid hoiatas, et tulevikus võivad need siiski tõusta.

Tegemist on teise kuuga järjest, kui USA föderaalreserv jättis intressimäärad muutmata. Viimane intressimäärade tõus jäi USA-s augistikuusse. Sellest ajast saadik püsib föderaalreservi laenamise intressimäär 5,25 protsendi ja 5,5 protsendi vahel.

Kuigi intressimäärade tõus on praeguseks ajaks peatunud, tegemist on kõrgeima föderaalreservi intressimäära tasemega viimase 22 aasta jooksul, vahendab Financial Times.

Föderaalreserv samuti avaldas oma hinnangu USA majanduse seisule, mis kasvab keskpanga arvates tugeva tempoga. Seda väidet kinnitavad nii kolmanda kvartali majanduskasvu andmed kui madal töötuse määr ja septembris kasvanud suur vabade töökohtade arv.

Samas hoiatas föderaalreservi nõukogu, et rangemad laenutingimused võivad piirata nõudlust ja seega avaldada negatiivset mõju majandusele.

Föderaalreservi ametnikud lisasid samuti, et edasine intressimäärade tõstmine pole kolmapäevasele otsusele vaatamata siiski välistatud.

Otsuse järel langes USA kaheaastaste riigivõlakirjade tootlus 4,98 protsendini, mis on madalaim tase pea viimase kolme nädala jooksul.

Oktoobri lõpus otsustas jätta intressimäärad tõstmata ka Euroopa Keskpank.