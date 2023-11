Risti põhikooli lapsed õppisid salatipäeval tervisliku toitumise kohta

Läänemaal asuvas Risti põhikoolis peeti salatipäeva. Lapsed said salati tegemise oma käega järele proovida ja õppisid nii tervisliku toitumise kohta vahetu kogemusega.

Risti põhikooli salatipäeval teevad õpilased ise erinevaid salateid ja saavad valminud road ka ära proovida. Õpetaja Pille Pirk ütles, et traditsioon sai alguse sellest, kui ta kuulis kursusekaaslaselt sarnasest ettevõtmisest ühes teises koolis.

"Ette on see nähtud ikkagi selleks, et propageerida tervisliku toidu tarvitamist ja lapsed selle raames teevad ise salateid ja ise koos ka degusteerivad," selgitas Pirk.

Kui nooremate õpilaste ülesanne oli teha eine kõrvale võileivad ja tervislike lisanditega muffinid, siis vanemad lapsed katsetasid nii soolaste kui ka puuviljasalatite valmistamist.

Risti koolilaste toidueelistused on erinevad. "Enda lemmik... see peaks olema makaronisalat," ütles Martin.

"Pitsa ja need on ikka paremad," sõnas Tanel ja lisas, et sööb salatit harva.

Eliise on aga vastupidisel arvamusel. "Söön (salatit) peaaegu iga päev," kinnitas ta ja leidis, et pitsa ja hamburger jäävad salatile alla.

Tänavu möödub 20 aastat Risti põhikooli esimesest salatipäevast.