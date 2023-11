Neljapäev on olulise sajuta

Neljapäeval on ilm suurema sajuta ja tuul rahuneb.

Neljapäeva öösel sajab kohati vihma. Puhub edela- ja läänetuul iiliti 12, rannikul kuni 15, Soome lahe ääres kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +6 kraadi.

Hommikul on pilves taevas ka üksikuid selgemaid laike ja sadu ei tule. Puhub valdavalt edelatuul 3 kuni 9, Soome lahe ääres kuni 12, iliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.

Päev on üksikute vihmasagaratega ja nende võimalus on suurem Lääne-Eestis. Tuul puhub läänekaarest 4 kuni 10, põhjarannikul iiliti kuni 15 meetrit sekundis, pärastlõunal jääb tuul nõrgemaks, õhtuks mandril suisa vaibub. Samal ajal saartel algab kagu- ja idatuule tõus iiliti 12 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 8 kraadi.

Reede tuleb tugeva kagu- ja idatuulega. Öösel poetab mõnes kohas vihma. Kus sajuta läbi saab, seal on temperatuur 0 kraadi lähedane. Päev on suurema sajuta ja läbi pilvekihi näitab end ka hilissügisene tuhm päike. Õhusoe kerkib 10 kraadi piirile.

Laupäev jagab vihma. Pühapäev on ka hall, aga suurema sajuta. Nädalavahetuse temperatuur on enamasti plusskraadidega, vaid ööl vastu pühapäeva võib 0 lähedale langeda. Uus nädal algab vihmaselt ja soojalt.