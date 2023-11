Oluline 2. novembril kell 5.55:

- ISW: Venemaa valmistub uueks rünnakulaineks Avdijivka suunal;

- Ukraina kaitseministeerium kavandab sõjakomissariaatide reformi;

- Ukraina võttis kasutusele 40 Prantsuse soomukit AMX-10RC.

ISW: Venemaa valmistub uueks rünnakulaineks Avdijivka suunal

Venemaa armee pole Avdijivka suunal endiselt suutnud Ukraina vägede kaitsest läbi murda ja jätkab linna pommitamist. Sõjauuringute Instituut (ISW) hindas, et Venemaa valmistub uueks rünnakulaineks Avdijivka suunal.

Lahingud Avdijivka suunal kurnavad Vene vägesid. Viimaste päevade jooksul on Venemaa maaväed linna ümbruses oma survet siiski vähendanud. Venemaa jätkab siiski Ukraina positsioonide pommitamist. Vene sõjablogijad leiavad, et Venemaa maaväed valmistuvad taas pealetungiks Avdijivka suunal.

Ukraina Tauria väerühma pressiesindaja Oleksandr Štupun ütles samuti 30. oktoobril, et Venemaa maaväed valmistuvad taas pealetungiks Avdijivka suunal. Venemaa jätkab Avdijivka ümbruses ka Storm-Z üksuste kasutamist. Need üksused koosnevad peamiselt vangidest. Venemaa väejuhatus saadab sellised üksused kahurilihaks. Vene sõjablogijad on varem väitnud, et sellised üksused hävitatakse mõne päeva jooksul.

Vene väed on ägedates rünnakutes Avdijivka linnale kandnud kolossaalseid kaotusi elavjõus ja tehnikas. Geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et alates 9. oktoobrist on Venemaa armee kaotanud Avdijivka suunal vähemalt 197 sõjamasinat. Esimese rünnakulaine käigus kaotas Venemaa 99 masinat.

Avdiivka ümbruses kannavad venelased suuri kaotusi, kuid piiramiseoht on ukrainlaste jaoks reaalne. Mõned vaatlejad kirjutasid 1. novembril, et Ukraina väed alustasid Avdiivka läänetiival lokaliseeritud vasturünnakut.

Ukraina kaitseministeerium kavandab sõjakomissariaatide reformi

Ukraina kaitseministeerium on välja töötanud territoriaalsete sõjakomissariaatide ja sotsiaaltoetuskeskuste reformi kontseptsiooni, vahendas kolmapäeval uudisteagentuur UNIAN väljaande Forbes artiklit.

Eelkõige muutub ajateenistuskohustuslaste arvestuse meetod. Märgitakse, et sõjaväelise registreerimise ja värbamisbüroode muutmise plaan töötati välja 2023. aasta juunis. Sellega tegeles juba eelmine kaitseministeeriumi meeskond.

"Palkasime juunis ehk juba enne skandaali Odessa sõjakomissariaadiga reformikontseptsiooni koostama asjatundjad," ütles üks kaitseministeeriumi anonüümsust soovinud endistest kõrgetest ametnikest väljaandele.

Reformi kontseptsioon näeb muu hulgas ette muudatusi ajateenistuskohustuslaste arvestuse viisis, sõjaväelaste eelvalikus, mobilisatsioonis ajateenistusse, korruptsioonivastase võitluse tõhustamist ja muid uuendusi.

Artiklis märgitakse, et juhtkonna vahetumisega kaitseministeeriumis töö reformi kallal jätkus.

Meedia teatas varem päeval, et Ukraina riikliku juurdlusbüroo töötajad paljastasid Kiievis sõjaväekomissariaatide töötajate kuritegeliku ühenduse, mis lõi ulatusliku skeemi mobilisatsioonist kõrvalehoidmiseks.

"Büroo töötajad paljastasid koos Ukraina julgeolekuteenistusega ulatusliku mobilisatsioonist kõrvalehoidmise skeemi, milles osales üheksa sõjaväekomissariaadi ametnikku peamiselt Kiievist ja oblastist, Kiievi oblasti Makarivi rajooni sõjaväekomissar ja kaasosalised Ukraina teistest piirkondadest," teatas büroo kolmapäeval suhtlusvõrgustikus Telegram.

Ukraina võttis kasutusele 40 Prantsuse soomukit AMX-10RC

Ukraina merejalaväe 37. brigaad sai oma käsutusse 40 Prantsuse lahinguluure soomusmasinat AMX-10RC. Need luure- ja lahingutegevuseks mõeldud soomusmasinad tarniti hiljuti Prantsusmaalt.

Bulgarianmilitary märgib, et masinaid peetakse sageli ekslikult tankideks, kuigi tegelikult on need mõeldud kasutamiseks just luure- ja tuletoetusmasinatena.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron kinnitas möödunud kuul Ukraina kolleegile Volodõmõr Zelenskile, et konflikt Iisraeli ja Hamasi vahel ei tõmba Prantsusmaa ja Euroopa Liidu tähelepanu kõrvale Ukraina ees võetud kohustustest.

"Kriiside arvu suurenemine ei nõrgenda mingil juhul Prantsusmaa ja Euroopa Liidu toetust Ukrainale ja see jääb püsima nii kauaks kui vaja," ütles Macron.