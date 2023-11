Iisraeli armee teeb reide Gaza keskosas ja jätkab põhjas sillapea ehitamist

Iisrael armee suurendab oma kohalolekut Gaza põhjaosas, kus neid toetab ka riigi merevägi. Analüütikud ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et Iisraeli väed alustasid Gaza keskosas asuvate Hamasi positsioonide ründamist.

Olulised sündmused 2. novembril:

- Biden toetas humanitaarpausi Iisraeli ja Hamasi sõjas;

- Gazas viibib umbes 7000 topeltkodakondsusega inimest.

Biden toetas humanitaarpausi Iisraeli ja Hamasi sõjas

President Joe Biden ütles kolmapäeva õhtul Minnesota kampaaniaüritusel küsimusele vastates, et tema arvates võiks Iisraeli ja äärmusrühmituse Hamasi sõjas teha humanitaarpausi, et pantvangid Gazast välja saada.

President rääkis USA põhjaosariigis umbes 200 toetajale, kui publiku liige ootamatult sõna võttis. "Rabina vajan, et te kutsuksite üles kohese relvarahu," ütles sõna võtnud mees.

President vastas: "Ma arvan, et me vajame pigem pausi. Paus tähendab aja andmist vangide väljatoomiseks."

Valge Maja selgitas hiljem, et vangide all pidas president silmas Hamasi pantvange.

Valge Maja on ka varem humanitaarpauside tegemisest rääkinud, et võimaldada abi toimetamist Gazasse või aidata sealt inimesi evakueerida, kuid on seni keeldunud relvarahu arutamisest, sest see oleks USA hinnangul eranditult kasulik vaid Hamasile.

USA ei toeta praegusi üleskutseid relvarahu sõlmimiseks Iisraeli ja Hamasi konfliktis, teatas Valge Maja viimati alles esmaspäeval.

Valge maja hinnangul tuleks selle asemel tuleks kaaluda pause sõjategevuses abi saamiseks Gazasse.

"Me ei usu, et relvarahu on praegu õige lahendus," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles enne seda, et relvarahu Gaza sõjas ei tule kõne alla, sest see tähendaks alistumist Palestiina islamistlikule äärmusrühmitusele Hamas.

"Iisrael ei nõustu vaenutegevuse lõpetamisega pärast 7. oktoobri kohutavaid rünnakuid. Nõuded relvarahu järele on nõudmised, et Iisrael alistuks Hamasile, alistuks terrorismile ja alistuks barbaarsusele. Seda ei juhtu," toonitas Netanyahu pressikonverentsil.

Gazas viibib umbes 7000 topeltkodakondsusega inimest

Suurbritannia rahvusringhäälingu BBC andmetel elas Gazas enne praegust konflikti umbes 7000 topeltkodakondsusega inimest.

Egiptuse ametnik kinnitas kolmapäeval piiripunktis uudisteagentuurile AFP, et Gaza sektorist on viidud Egiptusesse 76 haavatud palestiinlast. Lisaks toimetati kuue bussiga Egiptusesse 335 välismaalast või topeltkodakondsusega palestiinlast.

Diplomaatiliste allikate sõnul avati piiripunkt pärast seda, kui Egiptus, Iisrael ja äärmusrühmitus Hamas jõudsid Katari ja USA vahendatud läbirääkimistel selles küsimuses kokkuleppele.

Riikide valitsuste andmetel oli Gazast pääsenute seas Suurbritannia, USA, Austria, Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa kodanikke või topeltkodanikke.

Soome välisminister Elina Valtonen ütles kolmapäeval rahvusringhäälingule Yle, et Gazast õnnestus üle piiri Egiptusesse pääseda kuuel soomlasel.

Soome konsulaadi juht Jussi Tanner ütles uudisteagentuurile STT, et välisministeeriumi andmetel on Gazas veel 12 soomlast, kelle seas väikesed lapsed. Tanneri sõnul võib Gazas muidugi olla veel mõningaid soomlasi, kes välisministeeriumile teada pole.

Paavst toetab kahe riigi lahendust

Paavst Franciscus väljendas kolmapäeval toetust kahe riigi lahendusele Iisraeli ja Palestiina konfliktis. Veel lubas paavst, et osaleb COP28 kliimakõnelustel, mis algavad Dubais 30. novembril, vahendas CNN.