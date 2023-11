Prantsusmaa sõlmis Kasahstaniga energiatehingu

Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas tekitab meelehärmi ka Kesk-Aasia piirkonnas, kuhu kuuluvad Kasahstan, Usbekistan, Kõrgõzstan, Tadžikistan ja Türkmenistan. Lääneriigid tahavad nüüd Moskva ajaloolises tagahoovis oma mõjuvõimu suurendada. Piirkonna vastu tunnevad veel huvi ka Hiina ja Türgi.

Macron alustas sel nädalal ringreisi Kesk-Aasias. Piirkonnas asuvad suured nafta-, gaasivarud- ja uraanivarud.

"Prantsusmaa hindab seda teekonda, mida käite, keeldudes olemast, mis tahes riigi vasall ja püüdes luua tasakaalustatud suhteid erinevate riikidega," rääkis Macron Astanas.

"Me austame oma sõpru, oleme siin, kui nad meid vajavad, austame nende iseseisvust," lisas Macron.

Tokajev nimetas Macroni Kasahstani visiiti ajalooliseks. Tokajev kirjeldas Prantsusmaad kui oma riigi usaldusväärset partnerit Euroopa Liidus.

Macroniga oli Kasahstanis kaasas ka Prantsuse uraanifirma Orano juht. Orano juba tegutseb Kasahstanis. Kasahstan plaanib ehitada oma tuumajaama ning Tokajev korraldab tuumajaama rajamise küsimuses rahvahääletuse. Prantsuse energiafirma EDF loodab sõlmida Kasahstaniga tuumajaama ehitamise lepingu.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov on varem kritiseerinud Euroopa mõjuvõimu kasvamist Kesk-Aasias. Lavrov väidab, et lääs üritab Venemaa naabreid ja liitlasi Moskvast eemale tõmmata, vahendas The Times.