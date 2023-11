Keres: kohus tunnistas Pruunsilla arvutisse taastevõtme saamise õigusvastaseks

Tänavu mai lõpus otsisid kaitsepolitseinikud läbi Bigbanki ühe omaniku Parvel Pruunsilla kodu ning talle esitati kahtlustus toimingupiirangu rikkumisele kaasa aitamises. Toona võeti ettevõtjalt ära tema sülearvuti, kuid seal sisalduvad andmed olid krüpteeritud võtmega, mis oli Bigbanki valduses ning pank seda kaitsepolitseile edastada ei soovinud.

Oktoobris taotles prokuratuur luba teha Bigbankis uus läbiotsimine, mille käigus õnnestus kapol saada kätte ka Pruunsilla sülearvuti avamiseks vajalik taastevõti.

Bigbank esitas kaitsepolitsei tegevuse kohta kaebuse ning teisipäeval tegi Tartu maakohus selles küsimuses otsuse.

"Tartu maakohus tunnistas taastevõtme saamise õigusvastaseks ja sellega koos läheb koos pesuveega välja kogu see materjal, mida nad Parvel Pruunsilla arvutist on leida soovinud," ütles Paul Keres.

Ta märkis, et kaitsepolitsei soovis pääseda ligi kõigile Pruunsilla arvutis olevatele andmetele, mille hulgas on väga paljude asjasse mittepuutuvate pangaklientide pangasaladus.

"Kohus leidis, et seda ei tohtinud teha. See on asi, mida me oleme algusest peale rääkinud ja millele on kohus vihjanud ka ühes varasemas määruses. Nüüd ta siis ütles selle konkreetselt välja," lausus Keres.

"See tähendab, et kaitsepolitseil pole lubatud kalastada mingeid uusi asju, mida nad ilmselgelt on soovinud selle taastevõtme saamisega teha. Nad peavad piirduma kahtlustusega, mis on Parvel Pruunsillale esitatud ja võiks siis kiiresti toimetada: kas asi ära lõpetada või kohtusse viia," lisas vandeadvokaat.

Prokuratuur on lubanud teemat kommenteerida esimesel võimalusel.