Yle: Soome kõige populaarsem partei on SDP

Soomes võitlevad populaarseima erakonna tiitli pärast Koonderakond ja SDP. Oktoobris kaldus kaalukauss SDP kasuks. SDP suurendas oma toetust kolme protsendipunkti võrra.

Peaministripartei Koonderakonna toetus langes kuuga 1,3 protsenti. Koonderakonna toetus on nüüd 20,2 protsenti.

SDP valis septembris omale esimeheks Antti Lindtmani. Tema juhtimisel on parlamendi suurim opositsioonierakond teravalt kritiseerinud valitsuse majandus- ja tööhõivepoliitikat.

Vasakliit suutis septembris toetust suurendada, kuid oktoobris langes erakonna toetus 8,5 protsendile. Oktoobris peatus aga Põlissoomlaste toetuse langus. Erakonna toetus on 17,3 protsenti.

Keskerakonna toetus on 10,4 protsenti ja roheliste toetus on 8,7 protsenti. Võimuliidu toetus on viimastel andmetel 45,1 protsenti, kevadistel valimistel said koalitsiooniparteid 49 protsenti häältest.