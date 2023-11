Keskerakonnast lahkuvad mõjukad liikmed ja erakonna toetus kahaneb. Kas erakond on teel venekeelsete inimeste munitsipaalparteiks või suudetakse oma hiilgus rahvaparteina taastada? Mis on need teemad, mis Keskerakonna toetust peaks kasvatama? ETV "Esimeses stuudios" annab täna vastuseid Keskerakonna aseesimees Yana Toom.