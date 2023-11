Reede on tuuline ja suurema sajuta

Reede öö algab Eestis mitmel pool vihmasajuga. Pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt ida- ja kagutuul 2 kuni 7, rannikul kuni 10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist +6 kraadini.

Hommikul on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Puhub kagu- ja idatuul 4 kuni 9, rannikul 7 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kraadist 4, saartel 8 kraadini.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Pärastlõunal saartel pilvisus tiheneb ja hakkab sadama vihma. Puhub ida- ja kagutuul 5 kuni 9, puhanguti kuni 13, saartel ja rannikul 8 kuni 14, puhanguti 18 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 10 kraadi.

Laupäeval levib vihmasadu üle maa edelast kirde suunas. Saju harvenemist ja tuule mõningast nõrgenemist on oodata pärastlõunal. Öösel on sooja 3 kuni 9, päeval 6 kuni 11 kraadi. Pühapäeval sajab vihma üksikutes kohtades. Öine õhutemperatuur on 0 kraadist +8 kraadini, päeval on sooja 5 kraadist 10 kraadini.

Uue nädala algus toob sageli vihma, aga õhk püsib soe. Öösel on sooja 3 kuni 8, päeval 5 kuni 10 kraadi.