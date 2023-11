Valga teatrifestival otsib lahendusi kiusamisest üle saamisele

Kiusamise taha peitub paljut, koolis, tööl, kodus, kõikjal meie ümber. Norra näitlejad näiteks toovad Valga festivalil lavale koolitüdrukute sassi läinud suhted. Valga noored aga teavad omast käest, et kiusamist, tõrjutust ja ülekohut ei tohi jätta niisama.

"Kunagi öeldi mullegi vahepeal halvasti. Aga arutasin sõpradega ja ütlesin julgelt, et nii mulle ei sobi ja sain jagu," ütles Valga gümnaasiumi 11. klassi õpilane Eke Egor.

"Hästi palju on abi õpetajatest, kes üritavad kiusamist ennetada. Aga ma arvan, et kõige suurema töö saavad lapsed ise ära teha. Kui oled ise toeks oma sõbrale, siis suure tõenäosusega ei taha ka teised niisama kiusama tulla," rääkis Valga noortevolikogu esimees, Valga gümnaasiumi 11. klassi õpilane Sivert Raide.

Tallinnast Valka tööle tulnud NAKS festivali koordinaator Maria Usk mõtleb kiusamisest ja tõrjutusest veelgi laiemalt ja leiab, et teatud mõttes tehakse Tallinna-kaugetele paikadele ja kogu Kagu-Eestile pidevalt ülekohut.

"Valgamaa lapsed on väga avatud, väga siirad ja nad ei võta ühtki asja iseenesestmõistetavalt. Nad on tänulikud paljude rohkemate asjade eest kui suurte keskuste lapsed, kel on kõike juba iseenesest liiga palju. Kui pealinnas on teatriringe kümneid, teatreid palju, etendusi palju, valikuid palju, siis siin teatri kontekstist on ikkagi tühi koht. Käivad külalisetendused, aga päris harva, kui rääkida lastest ja noortest," selgitas Usk.

Kohalikud noored ise loevad ette näidendeid. Neljapäeval loeti Rebecca Örtmani "Kivi kõhus".

NAKS festivali eesmärk ongi keskenduda igal aastal mõnele olulisele teemale ja pakkuda lisaks vaatamisele ka võimalust ise kaasa rääkida.

"Oleme hakanud koos festivaliga korraldama seminari vormis arutelusid. Ja üks selline on homme tulekul. Ja siia, Valka oleme tulnud kiusamise teemaga, mis on täna väga põletav," rääkis NAKS-i loominguline juht Marek Demjanov.