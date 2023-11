Oluline 3. novembril kell 5.55:

- ISW: Vene väed valmistuvad Avdijivka koksitehast ründama;

- USA: Zalužnõi usutlus näitab vajadust Ukrainat rohkem toetada;

- Ukraina miinidest puhastamiseks kulub 757 aastat.

ISW: Vene väed valmistuvad Avdijivka koksitehast ründama

Vaatlejad ütlesid, et Vene väed ületasid Avdijivka linnast põhja pool asuva raudtee ja valmistuvad ründama suurt koksitehast, kirjutas rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) oma viimases rindeülevaates

Suur koksitehas mängib Avdijivka linna kaitsmisel võtmerolli. Enne 24. veebruarit töötas Avdijivka koksitehases peaaegu 4000 inimest. Venemaa korraldab nüüd tehase vastu raketi- ja õhurünnakuid. Õnneks suudab Ukraina õhutõrje suure osa neist rakettidest veel maha võtta.

Vene väed jätkasid ka 2. novembril pealetungi Avdijivka piirkonnas. Vene väed olulisi edusamme ei teinud, ägedad lahingud jätkuvad. Ukraina Tauria väerühma pressiesindaja Oleksandr Štupun teatas, et Venemaa korrastab kaotusi kandnud üksuste ridu. Venemaa jätkab siiski Ukraina positsioonide pommitamist.

Avdijivka linna sõjaväeadministratsiooni juht ütles, et Venemaa viib vägesid juurde Avdijivka põhjatiivale. Samas piirkonnas asub ka koksitehas.

USA: Zalužnõi usutlus näitab vajadust Ukrainat rohkem toetada

USA riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby ütles neljapäeval, et Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi usutlus ajakirjale The Economist kinnitab tungivat vajadust Ukraina täiendavaks toetamiseks.

"Ma arvan, et see rõhutab, kui oluline on, et me jätkame Ukraina toetamist," ütles Kirby pressikonverentsil.

Vabariiklaste juhitud USA esindajatekoda kiitis neljapäeval heaks 14 miljardi dollari suuruse abipaketi Iisraelile, kuid ilma Ukraina abita.

Zalužnõi rõhutas usutluses, et Ukraina vajab võitmiseks põhimõtteliselt uut tehnoloogiat, sest olukord rindel on jõudnud ummikusse.

"Nagu Esimese maailmasõja ajal, oleme jõudnud tehnoloogilises arengus tasemele, mis seab meid ummikusse," ütles Zalužnõi. Kindral rõhutas, et ummikseisust väljumine nõuab tohutut tehnoloogilist hüpet.

"On lihtne tõsiasi, et me näeme kõike, mida vaenlane teeb, ja nemad näevad kõike, mida meie teeme. Sellest ummikseisust väljumiseks peame leiutama midagi põhimõtteliselt uut. Nagu hiinlased leiutasid kunagi püssirohu," rääkis kindral.

Kuid selgi juhul, märkis Zalužnõi, on ummikseisust väljumiseks vaja kasutada mitte ainult üht tehnoloogilist leiutist, vaid kõikide tehniliste lahenduste kombinatsiooni.

Ukraina miinidest puhastamiseks kulub 757 aastat

Ukraina saastatus miinide ja mürskudega on suurim pärast Teist maailmasõda ning nende alade puhastamiseks tavapäraste meetodite ja ressurssidega kulub 757 aastat, vahendas neljapäeval uudisteagentuur UNIAN väljaande Time artiklit.

Märgitakse, et enam kui 600 päeva jooksul alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest on Ukrainast saanud Afganistani ja Süüria ees kõige enam mineeritud riik maailmas.

Väljaande asjatundjate hinnangul on kolmandik Ukraina territooriumist täis miljoneid lõhkemata miine ja kobarpomme, aga ka lõkse ja mürsukilde.