Rootsi oma Gazasse jäänud kodanike päästmist ei kavanda

Billströmi sõnul on Gaza sektoris viibivate Rootsi kodanike sõjakoldest minemapääsemine eeskätt nende isikliku vastutuse küsimus.

"Rootsi valitsus, Rootsi välisminister on öelnud juba kümme aastat, terve aastakümne, et inimestel on soovitatav Gazasse mitte reisida. Kümme aastat on inimestele selgeks tehtud, et nad Gazasse ei läheks. Seepärast ei hakka me oma kodanikele mingeid erilennukeid järele saatma, et neid tagasi tuua," märkis Billström.

Billströmi sõnul ei tähenda see siiski, et Rootsi valitsus on oma Gazas viibivate kodanike vastu huvi täiesti kaotanud. Olukorda jälgitakse ja kui selgub, et Rootsi kodanikele antakse võimalus Egiptuse kaudu piirkonnast lahkuda, võtab Rootsi välisministeerium lahkumiseks soovi avaldanud rootslastega ühendust.

Billström ei täpsustanud, mil viisil Rootsi kodanikega ühendust loodetakse saada.

Rootsi välisministeeriumi andmeil on Gaza sektoris umbes 400 Rootsi kodanikku.

Billström rõhutas Oslos kõneldes ka, et Gaza sektori tsiviilohvritest ja Iisraeli vastutusest rääkides ei tohi siiski unustada kelle süül sõda algas.

"Loomulikult peab Iisrael austama humanitaarõigust, kuid siinkohal tuleb korrata ka Rootsi valitsuse põhimõttelist seisukohta, et fundamentaalselt lasub vastutus Gaza sektori tsiviilelanike raske olukorra eest siiski terroriorganisatsioonil Hamas," ütles Rootsi välisminister.