Blinken kohtub Jordaanias Lähis-Ida välisministritega

Oluline laupäeval, 4. novembril:

Blinken ühineb ka viie araabia riigi välisministrite kohtumisega, millest võtab osa Hamasi rivaali Palestiina omavalitsuse esindaja. Blinkenile esitakse laupäeval Jordaanias Lähis-Ida välisministrite kohtumisel Gazas kohese relvarahu nõudeid, vahendas Reuters Jordaania välisministeeriumi teadet.

Saudi Araabia, Katari, Emiraatide, Egiptuse ja Jordaania välisministrid ning Palestiina esindajad rõhutavad araablaste seisukohta, mis nõuab viivitamatut relvarahu, humanitaarabi kohaletoimetamist ja võimalusi piirkonna julgeolekut ohustava ohtliku olukorra lõpetamiseks, teatas Jordaania välisministeerium reedel tehtud avalduses.

Blinken kutsus Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut ajutiselt peatama Iisraeli sõjalist pealetungi, et lubada territooriumile abi. Netanyahu ütles pärast kohtumist, et Gazas ei saa ajutist vaherahu olla, kuni Hamas ei vabasta Iisraeli päritolu pantvange.

Hamasi ametnikud: Gaza haigla lähedal hukkus 15 inimest

Iisraeli rünnakus kiirabiautokolonnile Gaza sektori suurima haigla lähedal sai surma 15 inimest ja vigastada 60 inimest, vahendas Reuters Hamasi juhitud terviseministeeriumi teadet.

Nii Reuters kui ka BBC on verifitseerinud piirkonnas salvestatud videod.

​ÜRO peasekretär Antonio Guterres hindas Iisraeli lööki Gaza kiirabiautokolonnile kohutavaks, teatas ÜRO avalduses, mida vahendas CNN.

Hamasi teatel võtsid Iisraeli väed reedel sihikule Al-Shifa haigla lähedal asuva konvoi, mis transportis haavatuid Gaza linnast lõunaosas Rafahi poole.

Iisraeli kaitsejõud on kinnitanud, et andsid õhurünnaku kiirabiautole, mida väidetavalt kasutas Hamas, kuid ei täpsustanud, kus kiirabi asus. Iisraeli kaitsejõudude teatel sai mitu Hamasi terroristi rünnakus surma. Iisrael süüdistas Hamasi, et see veab relvi ja relvastatud isikuid kiirabides, vahendas Reuters.

Netanyahu nõunik Mark Regev ütles Briti telekanali Channel 4 uudistele, et Iisrael usub, et Hamas on loonud oma juhtimis- ja kontrollikeskuse Al-Shifa haigla alla. Regev ütles, et kui selline ehitis rajatakse tsiviilinfrastruktuuri alla, võib sellest saada legitiimne sihtmärk.