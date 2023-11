Ida-Virumaal lõppesid esimesed sammud jõgede tööstusjääkidest puhastamiseks

Ida-Virumaal tehti esimesed sammud, et puhastada jõed põlevkivitööstuse jääkproduktidest. Kohalikud loodavad, et riik leiab raha, et veekogud tulevikus töötussaastast täiesti puhtaks teha.

Ligi 27 miljoni euro eest sai Purtse jõe valgalal põlevkivitööstuse jääkidest puhtamaks 18 kilomeetrit jõesängi. Lisaks suunati Purtse jõgi kokku seitsme kilomeetri ulatuses uude sängi ning vanas jõesängis oleva reostuse likvideerimine jäi järgmiste rahastuste ootele.

"Reostust oli rohkem kui uuringud näitasid ja see ei paiknenud mingis osas nii, nagu näitas algne plaan. Paiknemise puhul saime vahetada mahtusid ja asjad korda teha. Pidime muutma ka projekti ja tegema uut jõesängi rohkem kui algul oli ette nähtud. Aga see andis hea tulemuse, jõgi voolab puhtas sängis ja sellega on kõik korras," selgitas kliimaministeeriumi projektijuht Raimo Jaaksoo.

"Eks kõige keerulisem oligi see, et kui teadsid, et on üks-kaks meetrit reostunud muda, aga reaalselt on selle sügavus viis-kuus meetrit, nii et ei ulatu tavalise ekskavaatoriga väljagi kaevama, vaid on pikka noolt vaja," ütles Pinnasepuhastuse projektijuht Tarvo Klaasimäe.

Nii 2018. aastal startinud projekti eestvedajad kui ka kohalikud elanikud nentisid Purtse ja Erra jõe osalise puhastamise projekti lõpuüritusel, et Ida-Virumaa veekogude põlevkivitööstuse kõrvalsaadustest puhtaks saamiseks on vaja veel palju ära teha.

"Tänase jutu põhjal jäi küll lootus, et ikkagi arvestavad sellega, et peab jätkama. Aga eks nad on ettevaatlikud oma ütlemistes ja kindlasti kogukonnapoolne surve peaks olema peal. Kes rohkem lärmi teeb, sellega tegeletakse," ütles kohalik elanik Laila Meister.

Projekti algne kava nägi ette, et jõgedest välja roogitud saast saadetakse Hollandisse põletamisele. Tööde käigus plaanid muutusid ja haisev räpp ladestati Kohtla-Järvele VKG põlevkiviõlitootmise jääkide prügimäele.