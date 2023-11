Pilved hõrenevad ja tuul nõrgeneb

Pühapäeva öö hakul sajab kohati vihma, pärast keskööd pilvisus hõreneb. Tuul puhub mandril lõunast ja kagust 5 kuni 10, puhanguti kuni 16, saartel ja läänerannikul lõunast ja edelast kuni 13, puhanguti 20 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 3 kuni 8 kraadi.

Hommikul on üksikuid selgemaid laike taevas, laialdaselt aga madalaid pilvi, mis siiski sadu ei anna. Kohati tekib udu ja seda eelkõige Eesti idapoolses osas. Kagu- ja lõunatuul on sisemaal nõrk, saartel ja läänerannikul on puhanguid 12 kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kuni 5, rannikul kuni 8 kraadi.

Päeval on laialdaselt madal pilvekiht taevas, ennelõunal veel ka udulaamu, aga suuremat sadu ei tule. Päeva peale on kohati ka selgemat taevast, aga seda üürikeseks ajaks. Õhtul kandub Eesti idaserva paksem pilvemass ja vihmavõimalus suureneb. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, saartel kagutuul kuni 11 meetrit sekundis, õhtul võib Liivi lahel lühiajaliselt tugevam olla. Õhusooja on 5 kuni 9 kraadi.

Uus nädal jätkub plusskraadidega ja niiskelt. Esmaspäev on vaikne ja vihmasagaratega, Eesti idaservas võib sadu tihe olla. Teisipäeval sajab aeg-ajalt vihma, päevane sadu on laialdasem. Kolmapäeval ja neljapäeval lisandub läänekaarest vihmapilvi.