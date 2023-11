Oluline pühapäeval, 5. novembril:

- Blinken kohtus Läänekaldal Mahmud Abbasiga

- Hamasi ministeeriumi väitel hukkus Iisraeli rünnakus üle 30 inimese

- Hamas peatas välispassi omanike evakueerumise Egiptusse

Blinken kohtus Läänekaldal Mahmud Abbasiga

USA välisminister Antony Blinken tegi pühapäeval üllatusvisiidi Iisraeli okupeeritud Jordani Läänekaldale, kus ta kohtus Palestiina presidendi Mahmud Abbasiga. Kohtumine toimus Ramallah's ajal, kui kasvab ülemaailmne mure vägivalla suurenemise pärast Iisraeli-Hamasi sõjas.

Blinken ütles Abbasile, et Gaza palestiinlasi ei tohi sunniviisiliselt ümber asustada, rääkis ministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller. Tema sõnul arutasid Blinken ja Abbas ka vajadust peatada äärmuslik vägivald palestiinlaste vastu Läänekaldal.

Abbas ütles Blinkenile, et tal pole sõnu, et kirjeldada genotsiidi ja hävingut, mida palestiina rahvas Gazas Iisraeli sõjamasina käte läbi kannatab.

"Puudub vähimgi austus rahvusvahelise õiguse põhimõtete vastu," vahendas Palestiina uudisteagentuur Wafa Abbasi sõnu Blinkenile.

Pärast terroriorganisatsiooni Hamas üllatusrünnakut Iisraelile 7. oktoobril, mille tagajärjel tapeti umbes 1400 inimest ja võeti üle 240 pantvangi, on Iisrael vastanud rünnakutega Gaza sektorile. Hamasi juhitud Gaza tervishoiuministeeriumi kinnitusel on rünnakutes hukkunud ligi 9500 inimest.

Blinken on külastanud pärast sõja algust Iisraeli, kuid see oli tema esimene reis Läänekaldale. Turvakaalutlustel ei teatatud Blinkeni sõidust Läänekaldale ette ja see järgnes Jordaania ning Iisraeli külastamisele.

Palestiina allikate järgi on alates 7. oktoobrist Jordani Läänekaldal toimunud kokkupõrgetes tapetud üle 150 palestiinlase.

Blinkeni kohtumine Abbasiga, kelle ilmalik partei Fatah on Hamasi rivaal, toimus ajal, kui Washington on andnud Iisraelile täieliku poliitilise ja sõjalise toetuse.

Blinken ütles hiljuti, et Palestiina omavalitsus peaks võtma kontrolli ka Gaza sektori üle, mida praegu juhib Hamas.

USA ja mitmed Euroopa ja Araabia riigid, aga ka ÜRO on väljendanud ärevust Läänekaldal süvenevate pingete pärast.

Blinken on oma Lähis-Ida ringreisil kõnelenud humanitaapauside vajalikkusest, et kaitsta tsiviilelanikke ja hõlbustada abi kohaletoimetamist tihedalt asustatud Gaza sektorisse, mida pommitatakse.

Pühapäeva õhtul sõidab USA välisminister edasi Türgisse Ankarasse.

Hamasi ministeeriumi väitel hukkus Iisraeli rünnakus üle 30 inimese

Iisraeli pommitamise tagajärjel sai Gaza sektori keskosas asuvas põgenikelaagris laupäeva hilisõhtul surma üle 30 inimese, väitis Hamasi juhitav tervishoiuministeerium.

Ministeeriumi pressiesindaja Ashraf Al-Qudra teatel toodi Al-Aqsa märtrite haiglasse rohkem kui 30 surnukeha ja tegu oli Gaza sektori keskosas asuvas Al-Maghazi laagris hukkunutega.

Hamas väitis Telegrami kanalis postitatud avalduses, et Iisrael oli rünnanud tahtlikult kodanike kodusid ja enamik hukkunutest olevat olnud naised ja lapsed.

"Iisraeli õhurünnak oli suunatud mu naabrite majale Al-Maghazi laagris, minu kõrvalmaja varises osaliselt kokku," ütles Türgi Anadolu agentuuris töötav ajakirjanik Mohammed Alaloul (37).

Alalouli sõnul hukkusid rünnakus tema 13-aastane poeg Ahmed ja nelja-aastane poeg Qais. Tema naine, ema ja veel kaks last said vigastada.

Iisraeli sõjaväe pressiesindaja ütles, et nad uurivad, kas Iisraeli kaitsejõud sel ajal piirkonnas tegutsesid.

Iisrael on lubanud hävitada Hamasi karistuseks selle jõhkra rünnaku eest kogukondadele ja sõjaväe eelpostidele Gaza piiri lähedal, milles hukkus üle 1400 inimese, peamiselt tsiviilisikud. Rünnaku käigus rööviti ka üle 240 Iisraeli ja välismaalasest pantvangi.

Hamasi kontrolli all oleva Gaza tervishoiuministeeriumi teatel on Iisraeli rünnakutes ja intensiivistunud maismaakampaaniates hukkunud üle 9000 Gaza elaniku.

Iisraeli staabiülem kindralleitnant Herzi Halevi külastas laupäeval Gaza vägesid pärast seda, kui nad olid lõpetanud Al-Maghazist põhja pool asuva Gaza linna ümberpiiramise.

Kaitseminister Yoav Gallant ütles, et Iisraeli väed peavad Gazas ränka võitlust, olles sisenenud asustatud piirkondadesse.

Hamas peatas välispassi omanike evakueerumise Egiptusse

Gaza sektorit valitsev Hamas peatas laupäeval välispassi omanike evakueerumise Egiptusse pärast seda, kui Iisrael keeldus lubamast osa haavatud palestiinlasi Egiptuse haiglatesse toimetada, ütles piiriametnik.

"Ükski välispassi omanik ei saa Gaza sektorist lahkuda enne, kui evakueerimist vajavad haavatud viiakse Gaza põhjaosa haiglatest Rafah' piiripunkti kaudu Egiptusesse," ütles anonüümsust palunud ametnik.