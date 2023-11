Kleidi- ja lipsuoksjoniga kogutakse raha kompuutertomograafi ostuks

Kleite ja lipse koguti augusti lõpust alates ning saadud annetuste hulk isegi ületas eesmärgi, rääkis kampaania "500 kleiti" eestvedaja Katri Link.

"Kleite tuli seekord kokku ja läks oksjonile 569 ja lipse sinna juurde 103. Nii et kokku 672 annetust, mis praegu osta.ee keskkonnas oksjonil saadaval on," ütles ta.

Heategevuslik oksjon algas laupäeval ning pühapäeva keskpäevase seisuga oli juba enamik kleitidel ja lipsudel pakkumine olemas.

"Pakkumisi on täna tulnud juba ligi 500 esemele, mis seal müügis on, ja ühel esemel on ületatud eelmise korra tipp ja teised on seal ka juba paarisaja ligi, nii et tegelikult läheb asjaga väga hästi. Hetkel kõige kallim pakkumine on 700 eurot. See on vabariigi presidendi paraadfoto lips," lausus Link.

Kogutud raha läheb Eesti vähiliidule, et toetada mobiilse kompuutertomograafi ostmist. Vähiliidu juht Maie Egipt rääkis, et see hakkab samamoodi sõitma mööda Eestit nagu näiteks mammograafiabuss või nahadiagnoosikabinet, mille abil on päästetud sadu inimesi.

"Kompuutertomograaf võimaldab teha nii kopsuvähi sõeluuringuid kui ka teisi eriarstide määratud uuringuid inimeste elukoha lähedal, väljaspool suurlinnu ja meditsiinikeskusi," ütles ta.

Egipti sõnul saab kompuutertomograafial mõnekümne sekundiga teha inimese kehast kihilisi ülesvõtteid, mis seega võimaldab tõhusalt läbi uurida suuri kehapiirkondi. See aitab haiguskolded avastada varases staadiumis.

"Oluline on see, et vähki on võimalik avastada enne sümptomite ilmnemist ja tänu sellele alustada ka õigeaegset ravi," lausus Egipt.

Heategevuslik oksjon lõppeb pühapäeva õhtul kell kümme.