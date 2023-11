Galerii | Rakveres toimus suur laste balletipidu

Tavaliselt on laste balletigala toimunud koos Jõhvi balletifestivaliga. Kuna sel aastal laste pidu nende kavva ei mahtunud, otsustasid läänevirulased selle ise ära teha.

"Kutsusime, natuke küll viimasel minutil, kõik kohale. Ja mis on eriti tore, et kõik Eestis tegutsevad balletikoolid ja -stuudiod ja -klassid võtsid meie kutse vastu. Ja kui me mõtleme seda, et ballett pole Eestis populaarsuselt esimene tantsuala ja ta on raske tantsuala, siis seda rohkem rõõmustab ja üllatab, et meil on täna laval 150 last. Et nii palju lapsi ikkagi tahab seda rasket ala õppida ja tantsida," lausus laste balletigala peakorraldaja Anne Nõgu.

Saalist on balletti kaunis vaadata, kuid noored peavad mõistagi lavanärvi ületama.

"Pinge on ikka väga suur, kui tead, et terve saal on täis ja vaatavad sind su pereliikmed, siis tuleb sisse väga suur närv," ütles Kaurikooli balletistuudio õpilane Anna Mironova.

Suure balletipeo traditsiooni hoidmine on korraldajate sõnul väga oluline.

"Neid võimalusi, kus vaadata teisi ja näidata ennast, on tegelikult vähe – Jõhvi oli üks neist ja loodame, et kunagi saame Jõhvis taas – ja mõlemad pooled on olulised. Me tahame nii näha, mida on tehtud ning milleks me õpime, kui ka näidata, mida me ise oleme selgeks saanud. Ja näidata oma ilusaid kleite," lausus Nõgu.

Koos kohalike Kaurikooli Balletistuudio õpilastega astusid galal üles noored tantsijad Kersti Adamsoni balletistuudiost (Pärnu), MUBA-st (Tallinn), tantsustuudiost Noor Ballett Fouetté (Tallinn), Tantsu- ja Balletikoolist Fléur (Tartu), Ida Tantsukoolist (Tartu), Iris Balletistuudiost (Tallinn), Paide Muusika- ja Teatrimaja Balletistuudiost, Maria Tantsustuudiost (Kuressaare), Marina Chirkova Balletiakadeemiast (Tallinn) ja Goltsman Ballet Studiost (Tallinn). Erikülalisena osales Kerava Tantsu- ja Balletikool Soomest. Gala lavastas Dmitri Harchenko.

Pühapäevane laste balletipidu juhatas sisse 12. novembrini kestva neljanda Rakvere kultuurifestivali.