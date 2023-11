Esmaspäev tuleb soe ja vaikse tuulega, kuid vihmane

Esmaspäeval mõjutab Läänemeremaid ulatuslik madalrõhuala, mille põhisüdamik Põhjamerel nihkub keskmega Taani juurde, põhjustades mitmel pool vihmasadu. Tuul on rahulik ning soojakraadid püsivad.

Öö vastu esmaspäeva on võrdlemisi pilvine, vaid üksikute selgimistega. Öö hakul sajab kohati vihma, pärast keskööd laieneb tihedam vihmasadu Lõuna-Eestist põhja suunas. Lääne pool on sadu harvem. Paiguti võib olla udu. Tuul puhub valdavalt idast ja kagust 2 kuni 8, öö hakul Lääne-Eesti saarte rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 4 ja 7 kraadi vahele.

Hommik pilvkattesse suuri muutusi ei too, kuid Lääne-Eesti saartel võib olla kohati ka selgimisi. Kesk- ja Ida-Eestis sajab paljudes kohtades vihma. Paiguti võib olla jätkuvalt udu. Puhub valdavalt ida- ja kagutuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ning termomeetrinäit on 5 kuni 8 kraadi.

Päeval on samuti pilvine. Mitmel pool sajab vihma, kuid tihedam sadu on Kesk- ja Ida-Eestis. Puhub idakaare, pärastlõunal muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 6 kuni 9 kraadi.

Töönädal jätkub mitmel pool igapäevase sajuvõimalusega, kuid õhutemperatuur on jätkuvalt soojemapoolne. Päevasel ajal on temperatuur vahemikus 5 kuni 10 kraadi, öösel 1 kuni 9.

Novembri algus on olnud tõesti võrdlemisi soe, kuid ilmateenistuse andmetel peaks kuu keskpaigast jõudma meieni põhjast ka pisut külma, siis hakkab vihm asenduma järk-järgult aina sagedamini lörtsi ja lumega.